Космонавтика и биотехнологии: записаться в 18 детских технопарков Москвы можно на новом сайте

В столице работает 18 детские технопарков, куда могут приходить получать дополнительное образование дети и подростки от 7 до 18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый портал значительно облегчит запись в 18 детских технопарков столицы. Теперь достаточно зайти на сайт и, исходя из имеющихся интересов и места жительства, школьники смогут выбрать наиболее подходящий детский технопарк. Здесь же отправить заявку на обучение.

- Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, записаться на занятия (в настоящее время проводятся онлайн), - рассказали в мэрии Москвы.

В столице работает 18 детские технопарков, куда могут приходить получать дополнительное образование дети и подростки от 7 до 18 лет. Каждый год здесь учатся более 150 000 ребят. Наставниками для ребят выступают преподаватели из московских вузов – МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МФЮА, РГСУ, Московского политеха, РТУ МИРЭА, НИУ МИЭТ, РХТУ.

В технопарках можно попробовать самые разные направления, включая промышленный дизайн, роботостроение, информационные технологии, нанотехнологии, авто и авиаконструирование, космонавтику, биотехнологии.

На новом сайте собрана самая актуальная информация о текущих мероприятиях и мастер-классах в детских технопарках. В условиях дистанционного обучения, уроки в технопарках сейчас проводят в режиме онлайн.

Выбрать интересный мастер-класс или лекцию можно с помощью фильтров на сайте: по профессиональному направлению, возрасту и дате.

- Сайт позволит ребятам быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Если запись уже закрыта, то зарегистрированные на сайте пользователи могут оставить заявку, когда она возобновится, им отправят уведомление.