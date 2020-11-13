В Люберцах скелет затопил соседей

В квартире, залившей соседей, обнаружили труп. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Утром в одном из домов на улице Волковская в городе Люберцы случился потоп. Залитые жильцы пытались достучаться до соседей, но дверь им никто не открыл. Вода все лилась и прибывала, пришлось вызывать спасателей и звонить в местное ЖЭУ. Квартира оказалась нежилой, по словам начальницы ЖЭУ, в ней уже более 5 лет никто не проживает. Экстренные службы приняли решение вскрыть дверь для того, чтобы устранить протечку. Попав внутрь и обследовав квартиру, спасатели нашли в одной из комнат скелет мужчины.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении скелетированного трупа в одной из квартир на улице Волковской в Люберцах. На место сразу же прибыла оперативная группа, которая обследовала скончавшегося. Предварительно было установлено, что погибший - мужчина, а давность наступление его смерти не менее одного года», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативники проводят проверку и устанавливают все детали случившегося. Полицейским предстоит установить причины смерти мужчины, а также выяснить его личность и все обстоятельства произошедшего с ним.