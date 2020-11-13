В Москве из аптеки изъяли контрафактные и незарегистрированные лекарства от коронавируса на 2 млн рублей

Провизор аптеки заявила, что ничего о происхождении "лекарств" не знает. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

С виду - неприметная аптека на первом этаже панельной многоэтажки. Такая, знаете, - в выкупленной в 90-е квартире. Сразу так и не скажешь, что сюда за «суперлекарствами» мотались люди со всей Москвы.

В Западном Бирюлево сотрудники столичного отделения Росздравнадзора накрыли аптеку, где торговали контрафактными и незарегистрированными лекарствами от коронавируса.

Девушка-провизор, увидев сотрудников, ничего толком не могла объяснить. Мол, начальство сказало - торгуй, вот и торгую. После ее звонка примчался некий мужчина кавказской национальности, который представился заведующим этой аптечной точки ООО «Каскад здоровья». При этом никаких документов, что он действительно заведующий, никто не смог предоставить.

У "заведующего" не оказалось никаких документов, подтверждающих его должность. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Зато в шкафах сотрудники Росздравнадзора нашли много чего интересного.

- В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19, - сообщила помощник руководителя Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Елена Балдина. - Также в аптеке нашли предположительно незарегистрированные лекарственные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19, турецкого производства.

Во время осмотра аптеки обнаружены лекарства непонятного происхождения. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По данным «Комсомольской Правды», контрафактные лекарства (то есть, непонятного происхождения, без документов) - российский препарат «Илсира». Это инъекции для лечения осложнений от коронавирусной инфекции. В столичных аптеках препарат стоит от 148 тысяч до 165 тысяч рублей за упаковку с шприцами для двух инъекций.

При этом незарегистрированный для лечения ковида препарат турецкого происхождения - «Актемра». В интернете можно найти объявления о продаже этих капель в Москве по цене от 169 тысяч рублей (за 400 мл) и выше.

- В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан изъяты лекарственные препараты на сумму более 2 млн рублей. Их происхождение устанавливается, - заявляют в Росздравнадзоре.

На фирму «Каскад здоровья» завели административное дело по статье 6.33 КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств».

- Сейчас проводится расследование, выясняется происхождение препаратов, - сообщил сайту kp.ru источник в надзорных органах. - Если вина фирмы будет подтверждена, ей грозит штраф до 5 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.