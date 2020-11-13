Равиоли – это просто: как я ходила в кулинарную школу Джейми Оливера на Даниловском рынке

Журналистка "КП" Алиса Титко научилась готовить настоящие равиоли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кулинарная школа известного повара Джейми Оливера открылась на Даниловском рынке. Корреспондент «КП» записалась на мастер-класс по приготовлению итальянских равиоли, чтобы проверить фразу повара, что «любого можно научить готовить за 24 часа».

Равиоли получатся у всех

Для мастер-класса не нужны блокноты и ручки. Никакой нудной теории. Сразу практика. Блогеры (а сейчас каждый себя таким ощущает) не выпускали из рук смартфоны. Нас пригласили в современную светлую кухня с панорамными окнами, выходящими на гастрономическое изобилие Даниловского рынка.

- Сегодня будем готовить равиоли с рикоттой и шпинатом, - говорит Маттео Лаи, бренд-шеф кулинарной школы, прошел обучение у Джейми Оливера в Лондоне.

Бренд-шеф кулинарной школы Маттео Лаи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Так хорошо знаете русский язык…

- Уже десять лет живу в Москве, успел и русскую кухню полюбить – супы, «шубу» (салат), и суп с кефиром, как же его, забыл, такое смешное название… «Окрошка», точно.

Нам выдали фартуки и поставили за длинный стол с варочными поверхностями. У всех одинаковый набор: разделочная доска, ножи, сковородки, кастрюля и продукты для равиоли.

Обучение началось сразу, без экскурсий в теорию кулинарии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Делаем из муки горку, в ней делаем ямку для яйца. Замешиваем тесто. Должен получиться шарик, нажимайте пальцем – возвращается? Отлично. Готовить равиоли – это просто, - говорит Маттео Лаи.

И тут началось: у кого-то яйцо не попало в ямку, кто-то не мог раскатать тонко тесто.

Первые шаги - приготовление теста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все пропало. Мне нужно еще раз снять для сторис это все красиво, - занервничала блогер.

Маттео подходил лично к каждому и совершенствовал тесто, начинку, ведь равиоли должны получиться у всех.

- Существует около 600 видов пасты. Длинные, короткие, фигурные, с начинкой. Равиоли являются разновидностью пасты, у нас сегодня с рикоттой и шпинатом, - говорит Маттео.

Бренд-шеф Маттео всегда готов подсказать и показать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Повар показал несколько способов лепки равиоли, но все выбрали «ленивый» (самый простой) – на край прямоугольного тонкого куска теста выкладываются шарики из начинки (рикотта с пармезаном и бланшированным шпинатом), накрываются второй частью теста. Важно хорошо скрепить края, разрезать и сделать красивое обрамление равиоли с помощью вилки.

Равиоли готовы - осталось только сварить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А дальше дело не хитрое – сложили равиоли в кипящую воду и варили 1 минуту, после чего переложили их в сковородку со сливочным соусом. Украсили готовое блюдо пармезаном.

- А можно равиоли забрать с собой? – спросила участница мастер-класса.

- Можно. Или съесть здесь - за общим столом, - сказал Маттео.

Реально повторить дома

Вместе с нами готовил и после пробовал равиоли Максим Ползиков, партнер и генеральный директор Ginza Project.

- Наше сотрудничество с Джейми Оливером основывается на общем видении и ценностях. Для нас было важно создать не просто кулинарные курсы, а атмосферное многофункциональное пространство, – сказал Максим Ползиков. – А пандемия даже повысила актуальность и востребованность этого формата. Люди стали чаще готовить дома и кулинарный мастер-класс – это один из способов отточить приобретенный навык и научиться готовить новые блюда.

Когда речь заходит о пандемии, то сразу вспоминаются правила безопасности. Руки мыть здесь есть где, а скопления людей нет. Сам формат мастер-классов очень камерный, в зале присутствует только 10 человек, что позволяет сохранять социальную дистанцию между всеми участниками.

В кулинарную школу можно приходить повысить свой уровень приготовления блюд или научиться кулинарному процессу с нуля. Сам Джейми Оливер говорит, что включил в программу только те блюда, которые реально повторить дома.

- В школу можно приходить одному или всей семьей. Можно забронировать все места и провести День рождения или девичник, во время которого вы научитесь все вместе готовить и устроите вкусный обед или ужин, - говорят организаторы.

В кулинарную школу ждут и новичков и желающих расширить кулинарные горизонты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восемь уроков в программе Кулинарной школы Джейми Оливера на Даниловском рынке:

- непревзойденные равиоли – 2600 рублей,

- стейк как наука – 5600 рублей,

- роскошный тайский ужин – 3900 рублей,

- паста-мастер – 2900 рублей,

- вьетнамская уличная еда – 3600 рублей,

- пицца и просекко – 2500 рублей,

- введение в классическую итальянскую кухню – 4900 рублей,

- мексиканская уличная еда – 3700 рублей.

Где: Даниловский рынок, Мытная, 74.

Когда: с 9.00 до 21.00, смотрите расписание на сайте, урок может длится от 1,5 до 3,5 часов (в зависимости от сложности и количества блюд).

Стоимость: варьируется от 2500 до 5600 рублей.

Школа работает в одном из помещений Даниловского рынка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати

В каких кулинарных школах проводят мастер-классы?

- Кулинарная школа Аркадия Новикова. Что готовят: ризотто с креветками, профитроли с фисташковым кремом. Расписание уроков на сайте. Стоимость мастер-класса – онлайн от 499 рублей, участвовать лично от 6000 до 12 000 рублей;

- Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Что готовят: финские блины, круассаны с шоколадом. Расписание уроков на сайте. Стоимость мастер-класса – от 1500 до 6000 рублей;

- Школа Гастрономъ. Что готовят: венские десерты, итальянские пасты. Расписание уроков на сайте. Стоимость мастер-класса – около 3500 рублей;

- «Дом вареника» на Рублевке или в кафе на Арбате. Что готовят: вареники. Уточняйте расписание на сайте. Стоимость мастер-класса – 2550 рублей.