Технопарки Москвы: Ноу-хау для домов реновации и зарплата в 230 тысяч рублей

Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что в Москве созданы 42 технопарка Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заводские цеха и промышленные площадки вопреки устоявшемуся мнению скептиков никуда из Москвы не делись. Наоборот, в столице открываются новейшие производства. Сегодня дополнительно разрабатываются шесть инвестиционных проектов по созданию и развитию технопарков.

"В Москве созданы 42 технопарка – площадки для размещения современного инновационного производства, - сказал сегодня, 13 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра технопарка "Отрадное". - Большинство из них находится под управлением частных инвесторов.

В технопарках разместили исследовательские подразделения, производство и штаб-квартиры свыше 2 тысяч компаний, работают 65 тысяч человек. Причем в этом году число компаний и рабочих мест не уменьшилось, а возросло. Это значит, что формат технопарков и городские налоговые льготы являются привлекательными для инновационного бизнеса".

По его словам, технопарк "Отрадное" является одним из лучших примеров возрождения высокотехнологичной промышленности. Ещё несколько лет назад на этом месте стояли склады-времянки. Сегодня построен современный офисно-производственный комплекс, в котором работают более 4 тысяч человек.

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Технопарк "Отрадное" находится в одноимённом районе на северо-востоке Москвы на Отрадной улице.

Площадь - 3,3 гектара.

Специализация – информационные технологии, электроника и микроэлектроника.

До прихода инвесторов на месте будущего технопарка был пустырь. На нем стояли временный складской ангар и небольшое здание из сэндвич-панелей.

К 2015 году к моменту присвоения статуса технопарка здесь построили 4 современных здания для инновационных компаний общей площадью свыше 20 тысяч "квадратов".

С 2016 по 2020 возвели ещё 5 производственных корпусов.

Сегодня технопарк "Отрадное" включает в себя 9 корпусов общей площадью 96,5 тысяч квадратных метров.

Для резидентов технопарка создана качественная инфраструктура общего пользования. Это чистые комнаты, лаборатории, переговорные, конференц-залы, выставочный центр, спортивная площадка и фитнес-центр, кафе, подземный паркинг для автомобилей и наземная велопарковка. Технопарк полностью заполнен арендаторами. Свободно – менее 3% помещений.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Свои производства и исследовательские подразделения в технопарке "Отрадное" разметили 105 высокотехнологичных компаний. В них работают 4,1 тысяч человек.

Среди проектов - технологии виртуализации и хранения данных, интеллектуальной обработки информации и лингвистики, производство высококачественных линз и оптического оборудования, новейшей техники для пищевой промышленности.

Одно из основных ноу-хау - программное обеспечение и аппаратура для системы "Умный дом" – дистанционного управления и контроля состояния энергосистемы. Произведённая в технопарке электротехника используется сегодня в домах программы реновации жилья в Москве. До конца 2020 года более 40 возводимых для переселенцев многоэтажек оснастят этой электроникой.

Общая выручка резидентов технопарка "Отрадное" превышает 32 миллиарда рублей в год. Средняя зарплата работников – 230 тысяч рублей в месяц.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТА

Технопарки пользуются городскими программами поддержки. Среди них, например, налоговые льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю.

Такая помощь позволяет технопаркам и их резидентам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25% по сравнению с "обычным" уровнем.

В итоге на 1 рубль налоговых льгот со стороны города приходится 8 рублей частных инвестиций.

ЦИФРЫ

В Москве сейчас действуют 42 технопарка общей площадью более 2 миллионов квадратных метров.

В них работают свыше 2 тысяч высокотехнологичных компаний. Здесь создано порядка 65 тысяч рабочих мест.

В среднем доля вакантных арендных площадей в московских технопарках составляет чуть более 1%.