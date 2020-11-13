Все очень просто: выборы президента в Молдове – это не между Додоном и Санду, а между миром и войной в республике

Действующий глава государства Игорь Додон Фото: REUTERS

В грядущее воскресенье 15 ноября избирателям Молдовы предстоит сделать решающий выбор, кто из двух кандидатов станет президентом республики – представитель проевропейской и прорумынской оппозиции Майя Санду или же действующий глава государства Игорь Додон, идущий на выборы в качестве независимого кандидата. По итогам первого тура у Санду зафиксировано некоторое преимущество, однако до конца еще ничего не решено.

На самом деле выбор между этими кандидатами – это не определение даже того, каким будет дальнейшее развитие республики, а решение гораздо более насущного вопроса: сохранится ли в Молдове мир, пусть и со всеми проблемами и моментами напряженности, или же страну постараются ввергнуть в хаос открытого и горячего конфликта с подачи тех, кто стоит за спиной Санду и борется сейчас против Додона. И это не просто слова.

Майя Санду Фото: REUTERS

Методичка из Вашингтона

В прошлом году близкий к Пентагону и ЦРУ исследовательский центр США RAND Corporation выпустил весьма примечательный доклад, часть которого приводится сейчас на портале «Царьград» в сокращенном виде. Называется доклад тоже затейливо: «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций». Очень примечательно, как американские спецы рисуют методику геополитического противостояния России. При чем здесь Молдова? На первый взгляд, ни при чем. Как и тот же Карабах, и Белоруссия, и Киргизия. Ведь речь про ослабление России. Но основные пункты доклада выглядят очень многообещающе не только для России, вернее, не столько для нее:

- Предоставление летального вооружения Украине;

- Усиление поддержки сирийских повстанцев;

- Продвижение смены режима в Белоруссии;

- Усиление напряженности на Южном Кавказе;

- Уменьшение российского влияния в Центральной Азии;

И – вишенка на торте: вызов российскому присутствию в Молдове.

С летальным вооружением для Украины как-то не очень задалось. Поддерживать сирийских бармалеев с каждым ударом российских ВКС становится все труднее и труднее, но вот что касается всего остального, то реализация «методички» американских «партнеров» идет полным ходов. В Белоруссии после выборов продолжаются волнения и шатания толп митингующих, в Киргизстане очередной переворот-революция (правда, поставленных целей достигнуть не удалось, как и в РБ), а в Нагорном Карабахе всего несколько дней назад перестали грохотать пушки. Или вы думаете, что это все случайные совпадения?

Путь к миру или к войне – выбор за Молдовой

Примечательно, что в отношении Молдовы американские специалисты ставят предельно конкретную задачу – добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Вспомним, что госпожа Санду не устает повторять с разных трибун, будто их присутствие создает напряженность и что российские военные должны покинуть места нынешней дислокации. Что будет дальше, госпожа Санду не говорит. Зато американцы не стесняются: «в отсутствие российских миротворцев, приднестровский режим и население могли бы яростно сопротивляться интеграции в Молдову, но такое сопротивление может быть преодолено». Каким образом, становится понятно из следующего предложения доклада: «Регион будет затем нуждаться в постконфликтном восстановлении». То есть речь именно о попытке силового решения, военным путем. Речь о войне в Молдове, если называть вещи своими именами. После которой надо будет озаботиться восстановлением развалин.

Молдова и судьба ее населения этих кукловодов совершенно не волнуют.

А при чем тут выборы? Так это краеугольный камень всей конструкции ситуации в Молдове. В RAND Corporation признают, что при всей усеченности полномочий и уязвимости статуса президента республики, этот сценарий в республике не сможет быть реализован до тех пор, пока во главе государства в Молдове стоит Игорь Додон. А потому первейшая задача, чтобы открыть «зеленый свет» для реализации этого сценария – это свалить Додона и поставить своего человечка. Надо ли уточнять, что именно Майя Санду рассматривается в качестве самой вероятной кандидатуры для этого.

Но при этом американские кураторы Санду стараются лишний раз не появляться на публике. Посол США в Молдове Дерек Хоган развил бешеную активность перед выборами. Он пытается оказать давление на министров правительства, власти республики и столицы, он встречается с тем же Усатым, которого вербанули на поддержку Санду, но с самой Майей Григорьевной мистер Хоган свои контакты сейчас старается всячески скрывать, а не афишировать. Вот если она победит, тогда он развернется по полной. Покажет, почем фунт лиха.

При этом все прекрасно понимают, что победа Додона – это развитие отношений с Россией, это открытый для молдавских товаров рынок, а победа Санду означает сворачивание связей Кишинева с Москвой и катастрофу местной экономики. Но вопрос стоит гораздо острее и важнее – мир или война. Сейчас у Молдавии есть уникальная возможность предотвратить грядущий конфликт, причем, для этого надо лишь пойти всем и проголосовать. И все расчеты заокеанских мудрецов накроются медным тазом. Именно поэтому цена каждого голоса на этих выборах важна, как никогда.