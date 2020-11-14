Реконструкция Большого Каменного моста в Москве: Движение по обновлённым полосам запустят в декабре

Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию

В центре столицы недалеко от Кремля продолжается масштабная реконструкция Большого Каменного моста. Напомним, историческое сооружение начали обновлять в июле этого года. Движение по мосту ограничивают частично. Сейчас закрыта на реконструкцию одна половина переправы. При этом по другой ездят машины на двух полосах в каждом направлении и гуляют пешеходы по тротуару.

«Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сейчас идет один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета. На них опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Решение о замене было принято из-за сквозного повреждения металла коррозией, что снизило несущую способность сооружения».

По его словам, всего планируют заменить пять таких конструкций.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Монтаж балок ведется на площади более 400 квадратных метров. Это полностью демонтированный участок в центре моста. На нем коммунальщики, словно хирурги во время операции, вскрыли внутренности «пациента» и теперь «лечат» обветшавшие конструкции.

После установки балок это место закроют плитой. Затем проведут армирование, уложат бетон, гидроизоляцию и асфальт.

Одновременно специалисты монтируют отреставрированные гранитные плиты и обустраивают проезжую часть.

Сооружение фактически полностью перестроят

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Большой Каменный мост ни разу капитально не ремонтировали после строительства и запуска в 1938 году. Теперь его фактически пересоберут заново. Причем обойдутся без полного перекрытия движения. Это стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Точно так же ранее обновили Большой Москворецкий мост.

После капремонта увеличится несущая способность Большого Каменного моста. За счёт этого он прослужит дольше, а конструкции в будущем можно будет реже обновлять.

КОГДА ОТКРОЮТ ДЛЯ МАШИН И ПЕШЕХОДОВ

Специалисты ремонтируют мост круглосуточно. Благодаря этому его планируют полностью открыть раньше срока, намеченного прежде на четвертый квартал 2021 года.

«Обновленную часть Большого Каменного моста вновь запустят для движения машин в декабре, - сказал Петр Бирюков. - После этого начнется ремонт второй половины сооружения. А пешеходы смогут пройти по тротуару на отремонтированной половине моста в феврале 2021 года. К этому времени завершим монтаж гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения».

ТТХ

Длина Большого Каменного моста - 487 метров с подъездами.

Ширина - 40 метров.

Три пролета: над рекой - 105 метров, на берегах - 42,5 метра.

В капремонте участвуют:

- порядка 200 специалистов;

- более 60 машин строительной техники;

- баржи и понтоны для обновления конструкций руслового пролета с воды.

ИСТОРИЯ

До XV века - недалеко от нынешней переправы стоял наплавной «живой» мост. Его разводили для пропуска судов.

С 1643 по 1692 годы - по приказу царя Михаила Федоровича здесь построили первый в Москве каменный мост - Всехсвятский. В народе его называли Каменный.

В 1859 году - старую переправу не без труда снесли. А вместо неё поставили первый в Москве металлический трехпролетный мост на каменных «быках».

В 1938 году - на привычном для современников месте, ближе к Боровицкой площади, появился новый мост весом 3 300 тонн. Все конструкции полностью построили за 35 дней.