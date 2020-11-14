Очередь за iPhone 12 Pro Max подвела ЦУМ под гигантские штрафы

Московский торговый дом «ЦУМ» может получить огромный штраф или вовсе закрыться на 90 суток. И вновь из-за нарушения антикоронавирусных правил. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Московский торговый дом «ЦУМ» может получить огромный штраф или вовсе закрыться на 90 суток. И вновь из-за нарушения антикоронавирусных правил. Напомним, в сентябре магазин уже выплатил 1 млн рублей за то, что в здание допускались покупатели без масок и перчаток. А теперь вот новый инцидент - давка в очереди за новыми iPhone 12 Pro Max.

Напомним, вчера в России стартовали продажи новых смартофонов 12 Pro Max и iPhone 12 mini. В ЦУМе находится одна из торговых точек компании. Сразу несколько блогеров сообщили о возникшей давке и очереди. Этим инцидентом заинтересовались московские власти и профильные ведомства.

- В магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку, - заявил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин. - Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты.

Зинюшин напомнил, что есть указ мэра Москвы, по которому юридические лица (торговые центры, магазины, рестораны, кафе и прочие) обязаны следить за соблюдением требований, связанных с пандемией ковида. Это касается контроля как за сотрудниками, так и за посетителями.

Как стало известно, в ОАТИ ждут представителя ЦУМа – с его участием на торговый дом будет составлен протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей, - напомнил Станислав Зинюшин. - А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней.

Напомним, за несоблюдение требований безопасности по ковиду штрафуют не только юрлиц, но и обычных граждан. В конце октября московские власти сообщали, что за лишь два неполных месяца за нарушение масочного режима оштрафовали 66 тысяч москвичей и гостей столицы.