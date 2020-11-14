«Многие поедут отмечать Новый год на дачи»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в этом праздники будут отмечаться по-семейному

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что в этом праздники будут отмечаться по-семейному. Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Ранее уже сообщалось, что в Московской области приняли решение отказаться от массовых мероприятий во время новогодних праздников, чтобы избежать увеличения числа заражений коронавирусной инфекцией. Жители Подмосковья будут отмечать праздник по-семейному. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

- Москва и Подмосковье - разные территории и с точки зрения плотности, и с точки зрения природы. У нас будет снег, начнем с этого, - сказал Воробьёв. - Будет возможность погулять, провести время с семьей. Многие поедут отмечать Новый год в коттеджные поселки, на дачные участки.

По словам губернатора, в Московской области пока не планируют вводить какие-то дополнительные, новые меры антикоронавирусной безопасности. Но все зависит от дальнейшего развития ситуации.

- Как говорят в народе, поживем - увидим. Мы будем действовать очень аккуратно.

При этом Андрей Воробьёв отметил, что гражданам в этом году нужно отказаться от праздничных корпоративов.

- Мы будем и дальше об этом говорить и просить, чтобы каждая компания имела голову на плечах и не устраивала какие-то шумные вечеринки, - сказал губернатор.

Ранее, напомним, в Подмосковье был введен временный запрет на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий со зрителями.

За минувшие сутки на территории Московской области выявили 786 новых случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии - уже более 95 тысяч. Скончались 1773 человека.