Очереди за тату и айфонами в Москве: организаторов накажут штрафом до 1 млн рублей

В столице начался старт продаж еще двух моделей айфонов - 12 Pro Max и 12 mini. Очереди за телефонами выстроились около 5 утра возле магазина на Тверской улице и в ЦУМе. Фото: re:Store

В столице начался старт продаж еще двух моделей айфонов - 12 Pro Max и 12 mini. Очереди за телефонами выстроились около 5 утра возле магазина на Тверской улице и в ЦУМе. И это при том, что в Москве в самом разгаре коронавирус, ежедневно выявляют около 6000 заболевших, бесконечно идут оповещения о важности соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

- Мы призывали всех оставаться дома и делать предзаказ онлайн, - прокомментировала kp.ru Людмила Семушина, пресс-секретарь Inventive Retail Group, управляющая авторизованным ритейлером Apple — re:Store.

И этот призыв сработал 23 октября, когда в продажу поступили айфоны 12 и 12 Pro. Большинство сделали предзаказ и получили телефоны домой.

- Почему в этот раз люди не воспользовались курьерской доставкой?

- Она бесплатная, кстати. Видимо, люди, которых можно назвать настоящими айфономанами, не могли ждать доставку, поэтому решили приехать в магазин, - говорит Людмила Семушина.

К тому же айфонов может всем не хватить — спрос на них выше, чем первая поставка новых телефонов в Россию. Мужчины хотят купить айфон 12 Pro Max по цене от 109 990 до 139 990 рублей (в зависимости от объема памяти), а фанаты маленьких телефонов ищут модель 12 mini по цене от 69 990 до 84 990 рублей.

Очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек спровоцировало давку в «ЦУМе». К тому же не все использовали маски и перчатки.

- Торговому дому «ЦУМ» грозит штраф до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней из-за несоблюдения покупателями социальной дистанции в очереди за смартфонами, - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

Еще одна очередь выстроилась на Патриарших прудах. Молодежь пришла сделать бесплатные татуировки Фото: СОЦСЕТИ

Еще одна очередь выстроилась на Патриарших прудах. Молодежь пришла сделать бесплатные татуировки — такую акцию предложил рэпер KIZARU совместно с салоном «Haunted Family». И пришло несколько сотен желающих. На место приехали контролирующие органы.

- Инспекторским составом ОАТИ обнаружено скопление людей на улице. Мы составили протоколы. Тату-салону грозит штраф до 300 тысяч рублей за несоблюдение посетителями социальной дистанции и отсутствие средств индивидуальной защиты в очереди, - сказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

Акцию предложил рэпер KIZARU совместно с салоном «Haunted Family». И пришло несколько сотен желающих. Фото: СОЦСЕТИ

После этого рэпер KIZARU попросил фанатов не стоять по пять-шесть часов на холоде, а просто записаться и прийти в назначенное время, чтобы сделать тату.

- Всем желающим сделаем, не переживайте, - обратился в соцсетях KIZARU.

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