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Общество

Очереди за тату и айфонами в Москве: организаторов накажут штрафом до 1 млн рублей

Остановить людей смогли только контролирующие органы
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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В столице начался старт продаж еще двух моделей айфонов - 12 Pro Max и 12 mini. Очереди за телефонами выстроились около 5 утра возле магазина на Тверской улице и в ЦУМе. Фото: re:Store

В столице начался старт продаж еще двух моделей айфонов - 12 Pro Max и 12 mini. Очереди за телефонами выстроились около 5 утра возле магазина на Тверской улице и в ЦУМе. Фото: re:Store

В столице начался старт продаж еще двух моделей айфонов - 12 Pro Max и 12 mini. Очереди за телефонами выстроились около 5 утра возле магазина на Тверской улице и в ЦУМе. И это при том, что в Москве в самом разгаре коронавирус, ежедневно выявляют около 6000 заболевших, бесконечно идут оповещения о важности соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

- Мы призывали всех оставаться дома и делать предзаказ онлайн, - прокомментировала kp.ru Людмила Семушина, пресс-секретарь Inventive Retail Group, управляющая авторизованным ритейлером Apple — re:Store.

И этот призыв сработал 23 октября, когда в продажу поступили айфоны 12 и 12 Pro. Большинство сделали предзаказ и получили телефоны домой.

- Почему в этот раз люди не воспользовались курьерской доставкой?

- Она бесплатная, кстати. Видимо, люди, которых можно назвать настоящими айфономанами, не могли ждать доставку, поэтому решили приехать в магазин, - говорит Людмила Семушина.

К тому же айфонов может всем не хватить — спрос на них выше, чем первая поставка новых телефонов в Россию. Мужчины хотят купить айфон 12 Pro Max по цене от 109 990 до 139 990 рублей (в зависимости от объема памяти), а фанаты маленьких телефонов ищут модель 12 mini по цене от 69 990 до 84 990 рублей.

Очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек спровоцировало давку в «ЦУМе». К тому же не все использовали маски и перчатки.

- Торговому дому «ЦУМ» грозит штраф до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней из-за несоблюдения покупателями социальной дистанции в очереди за смартфонами, - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

Еще одна очередь выстроилась на Патриарших прудах. Молодежь пришла сделать бесплатные татуировки

Еще одна очередь выстроилась на Патриарших прудах. Молодежь пришла сделать бесплатные татуировки

Фото: СОЦСЕТИ

Еще одна очередь выстроилась на Патриарших прудах. Молодежь пришла сделать бесплатные татуировки — такую акцию предложил рэпер KIZARU совместно с салоном «Haunted Family». И пришло несколько сотен желающих. На место приехали контролирующие органы.

- Инспекторским составом ОАТИ обнаружено скопление людей на улице. Мы составили протоколы. Тату-салону грозит штраф до 300 тысяч рублей за несоблюдение посетителями социальной дистанции и отсутствие средств индивидуальной защиты в очереди, - сказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

Акцию предложил рэпер KIZARU совместно с салоном «Haunted Family». И пришло несколько сотен желающих.

Акцию предложил рэпер KIZARU совместно с салоном «Haunted Family». И пришло несколько сотен желающих.

Фото: СОЦСЕТИ

После этого рэпер KIZARU попросил фанатов не стоять по пять-шесть часов на холоде, а просто записаться и прийти в назначенное время, чтобы сделать тату.

- Всем желающим сделаем, не переживайте, - обратился в соцсетях KIZARU.

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