Вестибюль станции «Новослободская» закрывается для пассажиров на год

Сама станция продолжит работать. Фото: АГН "Москва"

Вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии с 21 ноября закрывается для пассажиров на год.

- Сама станция продолжит работать. На «Новослободской» по-прежнему будут останавливаться поезда и можно будет сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию — на станцию «Менделеевская», - сказали в Московском метрополитене.

Войти и выйти со станции можно будет через станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии, пользуясь подземным переходом. Также во время ремонтных работ можно пользоваться соседними станциями: «Белорусская», «Маяковская» и «Достоевская».

За время закрытия на станции «Новослободская» пройдет реставрация вестибюля, а также будут заменены устаревшие эскалаторы (им 68 лет), к тому же их количество увеличится - с трех до четырех.

- Новые эскалаторы будут тише, быстрее и будут вмещать большее число пассажиров, - сказали в Московском метрополитене.

Напомним, что в настоящее время для замены эскалаторов закрыты станции «Смоленская» и «Рижская». Откроют их ориентировочно летом 2021 года.