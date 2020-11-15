«Мневники», «Карамышевская», «Электрозаводская»: три станции метро подготовят к запуску до конца 2020 года

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжают строить Большую кольцевую линию метро. Еще три станции подготовят к запуску до конца 2020 года. Речь о «Мневниках», «Карамышевской» и «Электрозаводской». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- Планируем до конца года подготовить их к запуску, — сказал Андрей Бочкарев.

На станциях «Мневники» и «Карамышевская» заканчиваются архитектурно-отделочные работы, идет благоустройство территории. К тому же на станции «Карамышевская» завершается создание вестибюлей, один из них будет соединен с будущей станцией Рублево-Архангельской линии. Практически готова уже и станция «Электрозаводская».

Напомним, что на сайте «Активный гражданин» идет голосование за возможное переименование Большой кольцевой линии метро. Москвичи посчитали, название не очень удачное, якобы с кольцами может возникнуть путаница: Кольцевая линия метро, Московское центральное кольцо, Большая кольцевая линия.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Строительство трех станций МЦД завершат до конца 2020 года

Планируются к открытию станции Подольск на МЦД-2, платформа Ховрино-2 на Октябрьской железной дороге (будущий МЦД-3) и Крекшино на Киевском направлении Московской железной дороги (будущий МЦД-4). В настоящее время на них ведутся отделочные работы.

- Все остановочные пункты, которые мы строим в рамках МЦД, являются объектами совершенно иного класса. Фактически это вокзалы, которые обеспечивают современный и удобный процесс пользования линиями железнодорожного транспорта, превращая их, по сути, в наземное метро, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Андрей Бочкарев сказал, что в планах в 2021 году открыть еще 14 остановочных пунктов МЦД.

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