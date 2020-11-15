Пожар в «Доме нефтяников» в Москве: горело здание, где жили Валентин Гафт и Ольга Шелест

По предварительной информации, в доме не велись ремонтные работы

Столичные пожарные спасали исторический дом на набережной Тараса Шевченко.

- Загорелась крыша 14-этажного здания на набережной Тараса Шевченко. Заявка нам поступила в 17.53, - сообщили «КП» в ГУ МЧС по Москве.

«Комсомольская правда» выяснила, что речь о доме №1 на набережной Тараса Шевченко. Это жилой дом квартального типа министерства нефтяной промышленности, так называемый «Дом нефтяников». Он построен в 1938 году.

В «Доме нефтяников» в разное время жили известные ученые и артисты кино, среди которых заслуженный художник РСФСР Николай Жуков, почетный нефтяник Николай Еременко, народный артист РСФСР Валентин Гафт, а также телеведущий НТВ Владимир Золотницкий, телеведущая Ольга Шелест.

По предварительной информации, в доме не велись ремонтные работы. В «Жилищнике» сообщили, что ремонт крыши в этом доме был запланирован в 2042-2044 году.

- Перекрытия там деревянные, износ дома уже почти 50%. В нем проживает около 600 человек. В квартирах подключен газ, - сказали в коммунальных службах.

- Принятыми мерами в 18 часов 50 минут пожар был локализован, а в 18 часов 54 минуты - ликвидирован, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рассказали, что площадь пожара около 50 квадратных метров. В целях безопасности из дома вывели 10 человек. Сведений о пострадавших не поступало.