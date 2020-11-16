Неизвестные украли медали и ордена Героя Советского Союза, освобождавшего Польшу от фашистов

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося ограбления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 81-летний Валерий Яковлевич, сын знаменитого советского полковника Якова Косовичева. Мужчина рассказал оперативникам, что случилась беда - неизвестные люди проникли в квартиру пенсионера на Карамышевской набережной и похитили ценные вещи и крупную сумму денег. Но не столько утрата наличных огорчила пожилого мужчину, как кража орденов и медалей его отца - Героя Советского Союза, полковника Косовичева, руководившего стрелковым полком Западного и Белорусского фронтов.

«Как сообщил Валерий Яковлевич полицейским, из квартиры были похищены медали и ордена отца, а также денежные средства: 49950 евро и 12100 долларов США на общую сумму около 5,5 млн рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося ограбления. Оперативникам предстоит выяснить, кто имел доступ в квартиру к украденным наградам и наличным, а также узнать когда именно произошло ограбление, ведь точную дату кражи потерпевший назвать затруднился, поскольку обнаружил пропажу совершенно случайно.

Косовичев Яков Фёдорович - полковник советской армии, Герой Советского Союза. Фото: wikimedia.org

Косовичев Яков Фёдорович - полковник советской армии, Герой Советского Союза. Яков Федорович командовал 1113-м стрелковым полком 330-й стрелковой дивизии 50-й армии Западного, а затем 2-го Белорусского фронта. Особо отличился во время Белорусской операции, когда его полк взял в плен около 500 солдат и офицеров противника. Был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.

Косовичев участвовал в освобождении Польши от фашистских захватчиков, боях в Восточной Пруссии. Был тяжело ранен выстрелом снайпера в Кёнигсберге, но выжил. После окончания Великой Отечественной войны Яков Косовичев продолжил службу в Советской Армии. За годы службы был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, российским орденом Почёта.