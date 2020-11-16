«Похоже на серийное убийство»: в Москве возбудили уголовное дело после пяти смертей пациентов частной клиники

В Москве расследуют уголовное дело после череды смертей в медцентре на Мичуринском проспекте. Фото: Shutterstock

В Москве расследуют уголовное дело после череды смертей в медцентре на Мичуринском проспекте. Здесь за последние месяцы скончались пятеро пациентов. Сначала в обстоятельствах разбирались специалисты Росздравнадзора, а затем подключился Следственный комитет.

— По данным следствия, клиника оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Это привело к смерти пяти пациентов, одной женщине нанесен вред здоровью средней тяжести, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Дело возбуждено за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — 238 УК РФ. По ней грозит до десяти лет колонии. Фигурантов следователи пока не называют.

— В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники, — добавили в ведомстве.

В это время Росздравнадзор опечатал часть отделений больницы и подал иск в суд, чтобы у клиники аннулировали лицензию. Пока решение не вступило в законную силу, клиника продолжает работу.

— К нам поступили несколько обращений. Люди рассказывали, как в клинике оказывали психологическое давление на родственников, чтобы получить дополнительные деньги. По сведениям одного из заявителей, родственников просили оплачивать лечение переводом на личную банковскую карту сотрудника, — рассказала kp.ru помощник руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.

Так, один из пациентов перевел на карточку более 800 тысяч рублей.

В августе сайт kp.ru рассказывал историю погибшего в больнице на Мичуринском проспекте пенсионера. Привезти сюда пациента убедили сотрудники частной скорой помощи.

— Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, а в документах после вскрытия указаны отек головного мозга и инсульт. Клиника не могла оказать помощь такому пациенту. Его нужно было госпитализировать в профильное отделение сосудистой хирургии. Больница просто затянула время — шесть дней человек провел у них и не получил качественную помощь, — сообщил корреспонденту kp.ru адвокат Денис Еременко.

После публикаций в СМИ «Первая университетская клиника» сменила название. В описании своего медцентра компания называет себя «современным многопрофильным стационаром».