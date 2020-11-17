Вирусы остаются самыми опасными из всех инфекций в мире

C вирусами справляться очень сложно. Противовирусных средств не так много, а против некоторых вирусов их просто нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По всему миру, как и в Москве, вновь набирает обороты пандемия коронавируса. Люди в разных странах столкнулись с опасной инфекцией, изучение которой продолжается каждый день. Поэтому борьба с инфекционными заболеваниями стала одним из ключевых направлений в московском проекте бюджета на 2021 год. О том, чем грозят человечеству вирусные болезни и как защитить от них здоровье, рассказала в интервью "КП" заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики г. Москвы Людмила Большакова.

ИСПАНКА УБИЛА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

- Людмила Николаевна, с какими инфекционными болезнями приходится бороться врачам?

- Инфекцией считаются заболевания, вызванные попаданием в организм человека болезнетворных микроорганизмов - бактерий, вирусов. Одни отравляют организм человека , выделяя токсины, например, дифтерия, другие - продуктами распада. Все инфекционные заболевания отличаются по механизму передачи. Например, кишечные инфекции - холера, дизентерия, гепатит А; воздушно-капельные - грипп, коклюш, корь, ветрянка. Ещё есть инфекции крови такие, как ВИЧ, малярия»; наружных покровов, к примеру, столбняк. Самыми опасными и раньше, и сейчас остаются вирусы. Многие знают из истории об эпидемии испанки, когда погибло более 50 миллионов человек.

- А чем опасны инфекции? Те же вирусы, к примеру?

- Во-первых, они могут быстро распространяться. Особенно инфекции, которые передаются воздушно-капельным путём. Ведь дезинфекцию воздуха не проведешь.

Во-вторых, сейчас против бактериальных инфекций используются антибиотики способные воздействовать на возбудителей инфекции. А с вирусами справляться очень сложно. Противовирусных средств не так много, а против некоторых вирусов их просто нет. Вирусы мутируют, часто изменяются, их громадное количество. Сейчас в мире пандемия коронавируса, против которого нет специфических препаратов.

ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ - ВАКЦИНА

- Как же лучше всего бороться с такими болезнями? Защита от них вообще есть?

- Самое надежное средство защиты - вакцинация. Весь мир сегодня занимается разработкой вакцин, как в своё время, когда начинался грипп. Та же ситуация. Теперь грипп уже не так страшен, если прививаться против него. Тем более, что уже созданы всевозможные эффективные вакцины против гриппа. Через какое-то время и коронавирус станет такой же вакциноуправляемой инфекцией и перестанет быть столь опасным, как сейчас. Поэтому необходимо прививаться и создавать коллективный иммунитет, чтобы защитить как можно больше людей. Тогда у вируса не будет возможности распространяться дальше.

Нужно делать прививки, чтобы болезни не возвращались, как получилось с корью. Россия к 2010 году уже планировала стать свободной от этой болезни и подтвердить статус сертификатом. Но все сорвалось, потому что люди успокоились, раз кори нет, то и прививки не нужны. Накопилось очень много людей, незащищенных от кори. Когда ситуация с этой болезнью ухудшилась в европейских странах и в других государствах вокруг России, то в нашу страну и в Москву при большой миграции людей занесли инфекцию.

- Антипрививочники повлияли в этой ситуации?

- Противники вакцинации очень мешают своими лже-примерами, своей некомпетентностью. В случае с корью они тоже сыграли большую роль.

Самое надежное средство защиты от вирусных инфекций - вакцинация. Фото: Анастасия ОСИПОВА

- Правда ли, что с некоторыми вирусами порой невозможно справиться без вакцинации?

- От ротавирусной инфекции прививаются дети первого года жизни, поскольку именно у детей в возрасте от 0 до 2-х лет инфекция протекает очень тяжёло . В связи с отсутствием специфического лечения большим достижением является то, что против ротавируса появилась вакцина. Вакцинация поможет снизить заболеваемость..

Есть вообще 100 % смертельные инфекции, например, бешенство. При такой болезни нужно вакцинироваться в кратчайшие сроки после укусов животными.

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ НЕ ЗАБОЛЕЕШЬ

- Как вырабатывается иммунитет с помощью вакцины?

- Вакцины изготавливают из ослабленных или убитых микроорганизмов (антигенов_. Они не могут вызвать заболевание. Иногда используют отдельные их фрагменты, например, как у вируса гриппа. Когда делают прививку, антигены попадают в организм, тот в свою очередь начинает вырабатывать антитела. Потом, если организм столкнётся с настоящим вирусом, антитела начинают его уничтожать. Привитый человек не заболеет.

Вакцины, активируют клетки памяти. Даже, если в организме не остаётся антител, то при столкновении с инфекцией такие клетки «просыпаются» и начинают вырабатывать защитные антитела , не пропуская болезнь

Чтобы защитить здоровье и поддерживать защитный иммунитет, нужно постоянно делать прививки. Не исключено, что после окончательной разработки эффективной вакцины от коронавируса, ее внесут в национальный календарь прививок, как сейчас прививки от гриппа. Возможно, тогда мы будем проводить уже одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.