В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников до 6 декабря

Дистанционное обучение признано эффективным средством профилактики распространения коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ученики старших классов продолжат дистанционное обучение еще две недели – до 6 октября 2020 года. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в личном блоге.

- Мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020 года. Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр города объяснил, что принять такое решение пришлось из-за того, что количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За последние сутки в столице выявили 5882 заболевших. За прошлую неделю была выявлена 41 000 москвичей, заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

Количество заболевших школьников значительно не увеличивается, последний месяц примерно на одном уровне – 1500-2200 случаев в неделю. Но так лишь потому, что дистанционное обучение признано эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Так как школьники меньше болеют, то и реже заражают своих бабушек и дедушек. Сергей Собянин отметил, что заболеваемость среди москвичей старше 65 лет стабилизировалась – 5000-6000 случаев в неделю.

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