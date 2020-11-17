Молодой мужчина во время застолья прострелил голову французскому стажеру ВШЭ

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир на Рублевском шоссе в Москве собрались двое приятелей - 22-летний москвич Сергей В.* и его товарищ, 23-летний уроженец Франции, стажер ВШЭ Анри П.* Парни отдыхали и распивали спиртные напитки до позднего вечера. Что именно случилось между молодыми людьми, в настоящий момент неизвестно, однако в ходе застолья Сергей достал травматический пистолет и выстрелил в висок товарищу. На звуки стрельбы прибежали испуганные соседи, которые, увидев случившееся, сразу же вызвали скорую помощь и полицию.

«В больницу в тяжелом состоянии был доставлен гражданин Франции 23-летний Анри П.* Молодого человека госпитализировали с диагнозом: размозжение головного мозга с повреждением сагиттального синуса в передней трети, открытый огнестрельный перелом чешуи лобной кости с импрессией костных отломков. В ходе обследования в головном мозге обнаружены множественные инородные тела - дробь, оставшаяся после выстрела. Огнестрельная рана мягких тканей лобной области, множественные переломы костей черепа», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Пока врачи боролись за жизнь пострадавшего сотрудника ВШЭ, полицейские по горячим следам смогли поймать и самого стрелка. Он не успел уйти далеко и был задержан у соседнего дома. Как-либо пояснить свой поступок молодой человек не смог, с ним сейчас работают следователи. Примечательно, что при обыске квартиры стрелка был обнаружен целый склад оружия - пять единиц гладкоствольного, пять единиц нарезного и пять единиц травматического. По документам все оружие легально и принадлежит отцу стрелявшего.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия".