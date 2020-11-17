В центре Москвы внедорожник протаранил ограждение и упал в реку, водитель погиб

В районе дома 35 по Пречистенской набережной, неподалеку от Храма Христа Спасителя, внедорожник пробил ограждение и упал в Москва-реку.
Фото: Предоставлено очевидцами
ЧП в центре Москвы. В районе дома 35 по Пречистенской набережной, неподалеку от Храма Христа Спасителя, внедорожник пробил ограждение и упал в Москва-реку.
- Машина не сразу утонула, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - Двери были закрыты и салон заполнялся водой в течение двух-трех минут.
По сообщению Департамента транспорта Москвы, на месте сейчас работают спасатели МЧС. Фото: АГН "Москва"
По словам нашего собеседника, очевидцы говорят, что видели - на водительском сидении был человек, но он не пытался выбраться из машины.
- Возможно, он был без сознания.
Был ли во внедорожнике еще кто-то помимо водителя, пока неизвестно.
Машину пытаются достать спасатели. Фото: АГН "Москва"
По сообщению Департамента транспорта Москвы, на месте сейчас работают спасатели МЧС. Они будут пытаться поднять со дна машину.
Гибель водителя официально подтвердили.