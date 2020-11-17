Москва потратит 960 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

В этом году мероприятия против коронавируса обошлись столице примерно в 500 миллиардов рублей Фото: REUTERS

Из столичного бюджета дополнительно выделят более 960 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Такое решение принято сегодня, 17 ноября, на заседании президиума правительства Москвы.

- В этом году мероприятия против коронавируса обошлись столице примерно в 500 миллиардов рублей, - ранее сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, из этой суммы 250 миллиардов рублей составили траты из городского бюджета и ещё примерно столько же столица недобрала налогов.

Согласно подписанному Сергеем Собяниным постановлению деньги сейчас пойдут:

- на оплату помощи в резервных госпиталях и обсерваторах. Сюда входят питание, охрана, уборка отделений, обустройство необходимых зон, стерилизация отходов, покупка основных и расходных материалов, стирка, химчистка и замена постельного белья, другие расходы;

- на дополнительные выплаты специалистам (помощникам) по уходу в домах престарелых и психоневрологических интернатах, переведенных в непрерывный (сменный) режим работы;

- на компенсацию расходов на проезд медицинских работников и доставку оборудования, медикаментов и средств защиты.