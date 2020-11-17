Замерзавшую лебединую семью спасли на пруду в Москве

Для спасения пернатого пришлось организовать спецоперацию.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Накануне в сквере по Олонецкому проезду развернулась целая спасательная операция.
- Ой, какие красивые!
- Как же им зимовать без воды?..
- А они, наверное, летать не могут - два-три раза в сезон им подрезают перья.
Столпившиеся зеваки в сквере по Олонецкому проезду не скрывали своего неравнодушия. Уж больно птицы красивые. Грациозные. Как из песни.
Фото: Евгения ГУСЕВА
И вдруг оказались в такой тяжелой ситуации. Несмотря на то, что крепких морозов еще не было, водоем начал покрываться льдом. Буквально наступать на пару местных лебедей и двух их подросших птенцов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Местные жители очень любят этих птиц. И даже не столько подкармливают, сколько любуются.
Работники Бабушкинского парка тут же подскочили и организовали спасательную операцию. Плыли на лодке, прорубая лед лопатой для чистки снега. И загоняя лебедей к берегу. Это оказалось весьма непросто. Но в итоге всех птиц поймали и поместили в большие картонные коробки. Сейчас они в безопасности.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Как сообщил директор парка Игорь Бускин, до апреля они будут жить в специальном теплом вольере. За ними будут присматривать и хорошо кормить (злаковыми и бобовыми запаренными кормами).
Фото: Евгения ГУСЕВА
Фото: Евгения ГУСЕВА
Весной их, скорее всего, вернут в тот же водоем.
Так что лебединая песня не спета.