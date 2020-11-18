Как сдать тест на коронавирус в Москве, можно ли дозвониться на «горячую линию» и сколько ждать приезда скорой

Мазки на Covid19 берут в городских поликлиниках и больницах. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕСТЫ ЕСТЬ, ИХ НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ

У жителей столицы два способа сдачи ПЦР-теста: бесплатный и платный.

Бесплатный доступен всем, у кого есть московский полис ОМС, при этом прописку у вас никто требовать не будет. Мазки берут в городских поликлиниках и больницах. Список постоянно расширяется. По данным столичного Депздрава на 17 ноября, в городе бесплатно сдать анализ на коронавирус можно в 207 пунктах. Но записаться на тест можно только в поликлинике, к которой ты прикреплен!

Запись доступна онлайн на сайте mos.ru. Инструкция простая: в списке «Специализация врача» найдите «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» и выберите удобные дату и время. Но есть ли места? Проверяю.

У тех, кто, как я, зарегистрирован на mos.ru, все персональные данные загрузятся автоматически. Остается щелкнуть мышкой на нужный анализ. Быстро, но результат меня не порадовал.

«Нет доступного времени записи», - вот что выдал сайт.

То есть ни завтра, ни через неделю пока записаться на бесплатный тест ПЦР в моей поликлинике нельзя. А что с тестом на антитела к коронавирусу? Записаться бесплатно можно все на том же сайте. Тут без ажиотажа: свободные места есть хоть на завтра.

Реальная запись на бесплатные тесты ПЦР есть, но все зависит от поликлиники. В одних все забито, в других — полно свободных мест. К примеру, моя подруга из Зеленограда без проблем записалась на анализ: был и выбор дат, и удобного времени. Так что дерзайте, пробуйте.

Ну а теперь второй вариант сдачи теста — платный. Около тысячи частных клиник по всей Москве берут мазки чуть ли ни в круглосуточном режиме. Записаться можно онлайн или по телефону. Я выбрала первый способ. На сайте медцентра пришлось заполнить анкету о наличии хронических заболеваний и ввести паспортные данные. На все про все ушло не больше трех минут. Из списка клиник я выбрала ближайшую к дому: свободные места были на любые даты и время. Все хорошо, но платно.

Цены у всех примерно одинаковые: тест методом ПЦР от 1900 рублей, это если готовы ждать результат 4 дня, и от 2300 рублей за срочный анализ, результат которого будет готов за 2 дня. Для особо ленивых, или тех, кто по объективным причинам выйти из дома не может, есть услуга вызова лаборатории на дом. В пределах МКАД такое удовольствие обойдется от 5000 рублей.

Всего порядка тысячи частных клиник по всей Москве берут мазки на ковид чуть ли ни в круглосуточном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АЛЛО, АЛЛО, КОРОНА, КРИЧУ Я В ТРУБКУ ТЕЛЕФОНА

+7 (495) 870 45 09. Запишите именно этот номер телефона — официальная «горячая линия» московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Звонить можно ежедневно с 08.00 до 21.00. В мэрии обещают, что операторы не только проконсультируют, но и примут жалобы, в том случае, если вам, к примеру, отказали в медицинской помощи. Звоню.

Ровно через три минуты, которые я провела за прослушиванием весьма приятной классической музыки, на связь вышел оператор.

- Добрый день, меня зовут Никита, чем я могу помочь?

Я сходу начала возмущаться, что записи на бесплатный тест методом ПЦР в моей поликлинике нет.

- Что делать-то? - спрашиваю.

- Вы можете сдать анализ в платном медицинском центре, - открыл мне Америку Никита.

- А если денег, нет, простите?

- Есть выход. Вы можете просто прийти в поликлинику и сдать анализ в порядке живой очереди.

Сколько в ней стоять или сидеть Никита не уточнил. Проверять я не стала и вам не советую. Если нет симптомов болезни и анализ хочется сделать из праздного любопытства, лучше сидите дома, мало ли кто чихнет на вас в этой очереди.

СКОРУЮ И ПОСКОРЕЕ!

Коронавирус бомбанул и по службе скорой помощи. К звонкам от тех, кто реально болен, прибавились вызовы от коронафобов, тех, кто так боится заболеть, что после первого чиха начинает впадать в панику и требовать фельдшера с доставкой на дом. По Сети уже не первый месяц гуляют слухи, мол, неотложку вызвать нереально, машин не хватает. Их множество раз опровергал столичный Депздрав.

- Служба скорой помощи справляется с нагрузкой и работает в штатном режиме, - заявляли в ведомстве.

Чтобы проверить, звонить в 103 я не стала. Ложные вызовы, кто не знает, запрещены законом. Но удалось пообщалась по телефону с теми, кто реально болен коронавирусом и вызывал неотложку в ноябре.

- Первые два дня из симптомов была только ломота в костях. К тому моменту на руках уже был положительный тест на коронавирус. А заразилась я на работе от коллеги. Слегли еще трое наших девчонок из отдела кадров. Тесты нам, кстати, сделали за счет компании. Так вот, на третий день температура поперла вверх. Я по совету терапевта из поликлиники пила парацетамол, но эффекта не было. К ночи на градуснике было 40, и я сразу позвонила в скорую. Дело было 10 ноября. Живу я в Таганском районе. Скорая приехали ко мне за 7 минут. Сделали укол, измерили сатурацию (количество кислорода в крови - Ред.), прослушали легкие. В больницу не предлагали, сказали, что нет показаний, - рассказала «КП» москвичка Диана Широбокова.

По словам Дианы, уже на следующий день ей стало лучше. Сейчас женщина ждет результаты второго теста, а из жалоб осталось только пропавшее обоняние.

А вот Валерию Петровичу Зиборову болезнь далась не так просто. Правда, проблем с вызовом скорой и у него не было.

- Я живу в районе метро «Сокол» и в первый раз вызвал скорую на второй день болезни, это было 7 ноября. На тот момент температура была 39, и оператор мне отказала, заявив, что нужно самому попробовать жар сбить. Часа через три я снова позвонил, так как температура только вверх ползла. И вот тогда минут через 10 приехали врачи в своих костюмах космонавтов, - рассказал Валерий Петрович. - Как только возраст мой узнали, а я уже не так молод, как хотелось бы — 72 годочка, предложили в больницу. Но я отказался, решил, что и так выкарабкаюсь.

Пенсионер за это время сменил три антибиотика и сейчас уверенно идет на поправку.

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