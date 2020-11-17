«Ищет Интерпол»: Мажор на Ferrari сбежал из России после смертельного ДТП

Николай Григорьев на месте ДТП.

Ищут пожарные, ищет милиция… В известном детском стишке искали безымянного героя. А у нас - участника смертельной аварии.

Интерпол объявил в розыск 27-летнего москвича Николая Григорьева. Российская полиция ищет его уже больше трех лет.

Весной 2017-го на Минском шоссе произошла страшная авария. Гнавший на скорости около 200 километров в час Ferrari протаранил легковушку, которую тянула на буксире другая машина. Смятое после удара «Рено», в котором находились два человека, мгновенно вспыхнуло. Внутри были двое - мужчина и его невестка. Ехавший в первой машине парень пытался спасти отца и девушку, кинулся к иномарке с огнетушителем, но пылало так, что шансов не было…

Тем временем из Ferrari выбрался, пошатываясь, высокий молодой человек. Личность установили оперативно: Николай Григорьев, 24 (на тот момент) года. Его увезли в отдел полиции. И уже потом стало известно, что Николай - сын большого московского бизнесмена, владельца агентства недвижимости.

Информация о розыске Григорьева на сайте Интерпола.

После разговора в отделе полицейские водителя отпустили. И все. Больше его люди в форме не видели. Проходила информация, что парень по поддельным документам быстренько смотался за границу и там живет-поживает где-то. На родине его ждут сразу три уголовных дела - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (это до 7 лет), «Незаконное пересечение границы» (до 2 лет) и «Подделка документов» (тоже до 2).

И вот теперь, спустя 3 года, к поискам Николая Григорьева подключился и Интерпол. Журналисты обнаружили данные россиянина на сайте организации. В графе «Обвинение» так и указано: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей».

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Задерживать Николая Григорьева сразу после смертельной аварии полиция почему-то не стала. А сейчас в России его уже нет (подробности).