«Вернулся с работы, а дети не дышат»: в Москве отец нашел тела двухлетнего сына и пятилетней дочки

По предварительным данным, следов насильственной смерти на телах детей обнаружено не было. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что произошло в квартире на улице Тайнинской в Москве, вечером, во вторник, 17 ноября, разбираются следователи. В полицию позвонил отец двухлетнего мальчика и пятилетней девочки.

- Дети мертвы, помогите, - кричал мужчина.

Прибывшие медики уже ни чем не могли помочь. Реанимировать малышей не получилось. Мать застали в невменяемом состоянии. Женщина ничего не смогла объяснить и ее доставили в психиатрическую клинику.

- По факту смерти двух малолетних детей на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на телах детей обнаружено не было. Но следователи не исключают, ,что это могло быть именно убийство. Известно, что весь день малыши провели с родной мамой. Все это время отец был на работе.

- В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства . По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в столичном СК.

Ранее в Подмосковье многодетная мама-учительница задушила собственного сына. Женщина повесила ребенка на детских колготках. Позже выяснилось, что она много лет наблюдалась у психотерапевта.

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