Образование будущего: Большие данные, дистант и «умные» классы

Дети учатся с помощью компьютеров, мобильников и других гаджетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мир постоянно меняется под влиянием технологий. Причем это касается не только обычных бытовых мелочей, повседневной жизни, но в первую очередь глобальных сфер. Одна из них - образование. Высокотехнологичные системы обучения стали общемировой тенденцией.

Каждая эпоха повышает качество образования. Множество изменений в лучшую сторону случилось в школе с древних времён до наших дней. Ученики академии Платона в Афинах осваивали, кроме точных наук, поэтику и риторику. Такие предметы в школьном расписании теперь увидеть просто невозможно. Как и розги в руках учителя, между прочим, обязательный в прошлом атрибут качественного обучения. Когда-то и подумать не могли о том, что мальчики будут учиться вместе с девочками. Само высшее образование в нашей стране до конца XIX века вообще было недоступным для женщин.

Еще недавно школьникам на уроках запрещали пользоваться калькулятором. А сегодня дети учатся с помощью компьютеров, мобильников и других гаджетов. Без бумажного дневника было немыслимо прийти в школу всего каких-то десять лет назад. Теперь его полностью заменил электронный дневник.

СИЛА - В ЦИФРЕ

Школа качественно меняется на всех уровнях и во все времена. Отказываясь от дремучих правил и установок, спустя века приходит к электронным доскам, виртуальным лабораториям, современным формам обучения. В нашем столетии получать знания можно не только за партой в стенах класса. С каждым днём появляется все больше мобильных и дистанционных форматов. По мнению экспертов, это становится общемировым трендом.

«Если выразить суть образования будущего, то этим словом окажется цифра, цифровое образование, - считает Екатерина Лавренова, победитель конкурса концепций создания Института цифрового образования Московского городского педагогического университета. - Происходящее сейчас невероятное развитие интернета и мобильных технологий будет только набирать силу. И эта сила в корне поменяет обычные практики. Виртуальная реальность создает условия для проведения лабораторных работ в абсолютно новом формате. Большое число занятий дети смогут посещать в режиме удаленного доступа. В самой школе распространится цифровая среда и появятся SMART-классы. Наряду с технологическим обновлением будет меняться и структура образовательной деятельности. Все большее значение получат практики, ориентированные на развитие критического мышления, цифровых компетенций, креативности».

УЧЕНИКИ САМИ МЕНЯЮТ ШКОЛУ

В столице уже создается высокотехнологичная образовательная среда. Основой для неё стали общегородской электронный журнал, дневник и МЭШ с библиотекой электронных материалов. Еще один современный инструмент, без которого теперь трудно представить нашу жизнь, - дистанционное обучение. Все это позволяет создавать персональную учебную программу для каждого отдельно взятого ребенка.

«Для того, чтобы полноценно жить и достигать успеха в мире, где всем управляют новые технологии, необходимо обладать вычислительным мышлением, - сказал Игал Розэн, старший директор по учебным решениям некоммерческой образовательной организации ACTNext, в своём выступлении на Московском международном форуме «Город образования». - Как бы сложно это ни звучало, его можно развить в школе с использованием онлайн-инструментов и интернет-ресурсов».

Учебные комплексы во всем мире превращаются в цифровые. Дети уже не просто уверенные пользователи новейших гаджетов. Привычное для традиционной школы обучение их не цепляет. Ученики начинают изнутри менять систему образования. Будущее творим мы сами здесь и сейчас.

Как знать, может через десять лет классы станут виртуальными. А детям вместо того, чтобы ходить в школу, достаточно будет надеть очки дополнительной реальности. Согласитесь, крутой поворот. Новая система образования открывает тысячи новых возможностей для личного и в перспективе профессионального развития школьников.

СТАНДАРТЫ НУЛЕВЫХ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

Образовательной площадкой становятся не только школы, но и разные обучающие платформы, организации и производители образовательных услуг. При этом старые и новые формы обучения могут существовать вместе, взаимно добавляя друг друга. В будущем школьную программу будут лишь частично осваивать в классах. Пока, по мнению экспертов, обучение проходит нередко по старинке.

«Я бы наоборот говорила об опасно несмелых изменениях в системе образования, мы работаем по стандартам, разработанных в нулевых, - отмечает Олеся Лукашук, заместитель директора учреждения дополнительного профессионального образования «Московский центр развития кадрового потенциала образования» (ГАОУ ДПО МЦРКПО). - Практика отдельных школ опережает идеологию стандартов. А технологии опережают развитие содержания образования в школах. Опыт дистанта открыл «тайны» школьных уроков. При этом учителя в онлайн начали осваивать ранее неизвестные и не используемые методические приемы, но которые они продолжили использовать и в офлайн. Онлайн стал и дополнительным толчком в обозначении необходимости решать важные педагогические задачи: как удержать внимание ребёнка, как обеспечить нужную современным детям обратную связь, как сделать оценивание мотивирующим, а не стимулирующим, как воспитать самостоятельность».

Эксперты считают, что все мы сегодня становимся участниками глобальных перемен в образовании. Это общемировая история.

«Электронные курсы, корпоративные информационные системы, системы, подобные МЭШ, будут нормой, - отмечает Василий Буров, соучредитель АНО «Информационная культура». - В данной связи, школа как пространство должно будет переформатироваться и стать иной. Сейчас мы как раз находимся в процессе такого перелома, когда меняется модель школы, происходит ее цифровая трансформация вместе с другими институтами».