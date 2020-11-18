В Москве скорая влетела в трактор, пострадал фельдшер

В машине "скорой помощи" пострадал фельдшер. Фото: Иван МАКЕЕВ

В одиннадцатом часу утра среды, восемнадцатого ноября, на Шоссе Энтузиастов в Москве произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. По словам очевидцев, на большой скорости неотложка влетела в трактор, который медленно двигался по крайней правой полосе.

- В результате аварии медицинская помощь понадобилась одному человеку, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как удалось выяснить «КП», пострадал фельдшер. С места аварии медика на другой скорой увезли коллеги. Однако, травмы незначительные: жизни они не угрожают.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины столкновения. По предварительным данным, водитель скорой не справился с управлением. В этот момент машина неотложки двигалась на вызов к пациенту, были включены спецсигналы.

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