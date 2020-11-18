Студенты МГУ требуют скидку за перевод на дистанционку

Учащиеся требуют сделать скидку за обучение Фото: Павел МАРТИНЧИК

К МГУ готовятся подать иск в суд группа студентов-контрактников. Учащиеся требуют сделать скидку за обучение на время дистанционки. Все из-за снижения качества обучения, которое случилось по вине удаленки.

Как долго студенты были на дистанционном обучении

Вузы начали переводить на дистант в конце марта. К обучению разрешили вернуться только в начале лета. Накануне был опубликован новый приказ ректора МГУ Виктора Садовничего из которого следует, что посещать пары запрещено с 16 ноября до особого распоряжения. При этом и до этого срока многие группы были переведены на дистант.

Сколько человек хотят судиться

Один из авторов иска рассказал kp.ru, что под коллективным обращением в суд готовы подписаться около 30 человек. В сети размещена форма-анкета для желающих присоединиться к иску, так что в итоге к «пострадавшим» себя могут причислить больше людей. При этом сам студент попросил не указывать его имя, аргументируя это своими опасениями, связанными с давлениями администрации вуза.

— Когда иск будет подан, а случится это до конца ноября, наши имена все равно станут известны из открытой картотеки дел, но к этому моменту процесс будет запущен. Прежде чем пойти в суд, мы писали письмо в ректорат, но ответа не последовало, — сообщил студент.

На сайте с онлайн-петициями существует обращение от имени инициативной группы студентов вуза. В нем они просят вернуть часть средств за весенний семестр, сделать скидку на оплату осеннего семестра и перенести сроки оплаты на поздний срок из-за материальных трудностей. Под обращением подписались 22,5 тысячи человек. Отметим, что подписывать виртуальную петицию может любой желающий, однако, юридической силы она не имеет.

На какую скидку могут рассчитывать

В исследовании Высшей школы экономики о самых дорогих российских вузах МГУ занял четвертое место. Дороже всего обходится специальность менеджмент — 540 тысяч рублей в год. При этом другие направления стоят в среднем от 250 до 400 тысяч рублей.

Сумма дисконта, которую хотят получить студенту, пока неизвестна. В России не было подобных прецедентов. Поэтому авторы иска не знают на что опираться.

— Мы хотим заказать независимую экспертизу, которая оценит качество образовательных услуг. Если получим заключение, что оно снизилось, будем пытаться посчитать скидку, — добавил собеседник kp.ru.

Что говорят в вузе

В пресс-службе МГУ напомнили, что дистант является разновидностью очной формы формы образовательного процесса.

— Начиная с марта 2020 года, с принятием органами государственной власти первых нормативных правовых актов о противодействии распространению COVID-19, в Московском университете были оперативно приняты все возможные меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой – на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам. В частности, необходимо напомнить об успешном опыте такой работы на базе разработанной и запущенной Московским университетом задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования «Университет без границ», — отметили в пресс-службе вуза.