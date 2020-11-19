«Слата» готова к новой волне интернет-заказов. Фото: ООО "Маяк"
Торговая сеть «Слата» заявила о готовности к новой волне интернет-заказов. Напомним, что курс на развитие онлайн-торговли региональный ритейлер взял с 2020 года, но намеченные планы пришлось выполнять в рекордные сроки.
- Новые реалии и введенный весной режим самоизоляции поставили ультиматум компании, и он был предельно жестким: вместо шести месяцев на модернизацию интернет-магазина у нас был всего один, и каждая последующая неделя добавляла новые задачи, - отметила директор интернет-магазина «Слата» Людмила Майдурова.
В целом за полгода в этой сфере произошло множество изменений. Был увеличен штат сборщиков, а внедренная система автоматизации позволила комплектовать поступающие заказы менее чем за 15 минут. Кроме того, новый сайт и расширенный ассортимент представленных в интернет-магазине товаров сделали покупки более удобными и выгодными.
Также онлайн-покупки в «Слате» помимо Иркутска стали доступны еще в трех крупных городах Приангарья.
- Все что мы планировали весной, реализовано. Сейчас концентрируемся на развитии проекта по объединению на одной электронной площадке максимального количества брендов Иркутской области, которые недостаточно представлены в онлайн-формате. Будущее slata.online мы представляем в виде полноразмерной площадки, где можно будет заказать любые продукты, - сказала Людмила Майдурова.
Кстати, к Новому году «Слата» подготовила для покупателей подарки. Один из них - удобный интерфейс для дистанционных покупок праздничной продукции. Продолжаются акции и скидки в размере 5% при заказе в вечернее время. А к концу ноября ожидаются дополнительные акции: 27 ноября, в «черную пятницу», скидка составит 10%, с 23 - 26 ноября при заказе от 1500 рублей покупатели получат «фреш-карту».
Фото: ООО "Маяк"
КОНКРЕТНО
Как менялась «Слата»-онлайн
Было
Штат: 18 человек
Количество подразделений: 1
Покрытие: Иркутск
Время сбора 1-го заказа: 30 - 45 минут
Возможность масштабирования: нет
Наличие специализированного склада: нет
Автоматизация процессов: нет
Сайт: устаревший
Коммуникации: нет
Стало
Штат: 31 человек
Количество подразделений: 4
Покрытие: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск
Время сбора 1-го заказа: до 15 минут
Возможность масштабирования: есть
Автоматизация процессов и контроля сроков годности: есть
Новый сайт: slata.online
Наличие специализированного склада: есть dark store
Коммуникации: чат-бот @SlataShop_Bot