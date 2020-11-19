«Слата» готова к новой волне интернет-заказов. Фото: ООО "Маяк"

Торговая сеть «Слата» заявила о готовности к новой волне интернет-заказов. Напомним, что курс на развитие онлайн-торговли региональный ритейлер взял с 2020 года, но намеченные планы пришлось выполнять в рекордные сроки.

- Новые реалии и введенный весной режим самоизоляции поставили ультиматум компании, и он был предельно жестким: вместо шести месяцев на модернизацию интернет-магазина у нас был всего один, и каждая последующая неделя добавляла новые задачи, - отметила директор интернет-магазина «Слата» Людмила Майдурова.

В целом за полгода в этой сфере произошло множество изменений. Был увеличен штат сборщиков, а внедренная система автоматизации позволила комплектовать поступающие заказы менее чем за 15 минут. Кроме того, новый сайт и расширенный ассортимент представленных в интернет-магазине товаров сделали покупки более удобными и выгодными.

Также онлайн-покупки в «Слате» помимо Иркутска стали доступны еще в трех крупных городах Приангарья.

- Все что мы планировали весной, реализовано. Сейчас концентрируемся на развитии проекта по объединению на одной электронной площадке максимального количества брендов Иркутской области, которые недостаточно представлены в онлайн-формате. Будущее slata.online мы представляем в виде полноразмерной площадки, где можно будет заказать любые продукты, - сказала Людмила Майдурова.

Кстати, к Новому году «Слата» подготовила для покупателей подарки. Один из них - удобный интерфейс для дистанционных покупок праздничной продукции. Продолжаются акции и скидки в размере 5% при заказе в вечернее время. А к концу ноября ожидаются дополнительные акции: 27 ноября, в «черную пятницу», скидка составит 10%, с 23 - 26 ноября при заказе от 1500 рублей покупатели получат «фреш-карту».

Фото: ООО "Маяк"

КОНКРЕТНО

Как менялась «Слата»-онлайн

Было

Штат: 18 человек

Количество подразделений: 1

Покрытие: Иркутск

Время сбора 1-го заказа: 30 - 45 минут

Возможность масштабирования: нет

Наличие специализированного склада: нет

Автоматизация процессов: нет

Сайт: устаревший

Коммуникации: нет

Стало

Штат: 31 человек

Количество подразделений: 4

Покрытие: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск

Время сбора 1-го заказа: до 15 минут

Возможность масштабирования: есть

Автоматизация процессов и контроля сроков годности: есть

Новый сайт: slata.online

Наличие специализированного склада: есть dark store

Коммуникации: чат-бот @SlataShop_Bot