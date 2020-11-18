Ледяной дождь и сильный ветер: Москвичам стоит готовиться к метели вечером 18 ноября

18 ноября в столице ожидается мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а значит возможны метели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей Москвы, что вечером 18 ноября в столице ожидается мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а значит возможны метели. Из-за того, что температуры будут колебаться в районе ноля градусов, не исключено, что снегопад в некоторых районах заменит ледяной дождь. Стоит ждать и гололед.

— Характер погоды будет меняться к вечеру. Мы ждем, что в период с 19 до 21 часа к нам придет атмосферный фронт. Сначала он проявит себя снежком — будет идти примерно до 01:00 ночи. После этого установится временный снежный покров в 1-3 сантиметра, — рассказала kp.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Однако слепить снежную бабу и покидаться снежками ребятня на утро не сможет. Уже ночью после снегопада в столичный регион ворвется порция теплого воздуха. Температура сначала вырастет на высоте. Из-за этого начнется мокрый снег, дождь.

— Из-за этих осадков образуется голодед. Он удержится до 5-6 часов утра 19 ноября. Потом температура подстилающей поверхности (земли — прим.авт.) станет положительной, осадки прекратятся. Дневная температура будет положительной. Снег где-то останется. где-то подтает, — добавила Татьяна Позднякова.