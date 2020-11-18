"Снег будет идти всю ночь": Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

В Москву нагрянут снегопады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вслед за первой порцией ненастной погоды, которая ожидается в ночь с 18 на 19 ноября, в Москве начнется более активная фаза зимних процессов. Это случится уже с 20 на 21 ноября. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— К вечеру начнется снег и будет идти всю ночь. Процесс будет происходить при отрицательной температуре воздухе. Не исключено, что в Москве и тем более в области после этого сформируется временный снежный покров, — рассказала метеоролог.

Татьяна Позднякова напомнила, что москвичам стоит ответственно подойти к первым снегопадам в этом сезоне. Ведь термометры до сих пор колеблются в районе ноля градусов, а значит возможен гололед. Напутствие касается прежде всего автовладельцев, которые до сих пор не поменяли летнюю резину на шипованную.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что вечером 18 ноября в Москве пройдет первый снегопад, который быстро обратиться в ледяной дождь и гололедицу. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

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