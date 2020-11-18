Главный московский Дед Мороз: Новый год будет, коронавирус закончится

Дед Мороз рассказал, какие подарки теперь просят дети Фото: Иван МАКЕЕВ

Интервью главный московский Дед Мороз дает не часто, но "Комсомолку" любит, читает и не отказал поговорить. Встреча состоялась в московской усадьбе, где Дед Мороз живет круглый год. А 18 ноября у него был День рождения.

- Вы настоящий?

- Да. Это самый главный вопрос, который задают мне дети.

- И что вы говорите?

- Как и вам говорю: "Да". Настоящий.

- А сколько вам исполнилось? Или у вас, как у девушек, такое нельзя спрашивать?

- После тысячелетия и перестал считать. А сколько лет, сколько зим.

- Закончится коронавирус? А Новый год-то будет?

- А как же, закончится, миленькие. И праздник будет. Новый год - это же не только количество салатов на столе или количество новогодних игрушек на елке, но и праздник в сердце каждого. Новый год - это новые свершения. Новый год - это наши мечты. Надеюсь, что все смогут поднять бокал веселящего напитка за исполнение желаний.

Новый год - это новые свершения. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Дети пишут вам письма. А что просят, какие подарки?

- Много пишут. Сейчас вот стали первые поступать, а сколько еще будет. Пока просят все, как всегда: кому игрушку, кому хорошее настроение.

- Дорогие подарки просят?

- Всякое бывает. Но не только просят, но и сами желают. Девочка Ариша написала мне поздравление с Днем рождения и пожелала, чтобы у меня было много денег и я смог всем детям подарки купить. Ей 6 лет, а она заботится о других детишках. Много добрых детей, которые желают здоровья дедушкам, бабушкам, чтобы те не болели. А если заболели, то быстро выздоравливали. Доброта спасет мир.

- Как модно поздравлять в этом году: записывать голосовое в Вотсапе, снимать видео в Тик-Токе или писать от руки?

- Сейчас время технологичное, что можно и так, и сяк. Я вон в Тик-Токе тоже снимаю с моими помощниками. Но писать письма от руки приятнее - они теплые, их можно держать в руках. Эпистолярный стиль никто не отменял. Я всегда рад добрым письмам, которые написаны рукой ребенка, где мысли светлые и желания добрые.

Все с нетерпением ждут Нового года. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что пожелаете россиянам в Новом году?

- Чтобы желания исполнялись. Но прежде всего, чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы. Если счастливы все наши близкие и родственники, то и мне, Дедушке Морозу, хорошо. Чтобы все в жизни было ладно, да складно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В День рождения Деда Мороза в усадьбе открыли «Тропу Сказок». Это 65 скульптур героев из известных произведений: «Волшебник изумрудного города», «Алиса в стране чудес», «Щелкунчик и мышиный король», «Золушка», «12 месяцев» и «Елка». Рассказываем, как попасть на сказочную территорию.

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