«Отец почти полгода с ней не общался»: убившая двоих детей москвичка оказалась дочкой известного ученого-математика

Задушившая своих детей Анастасия Джантураева оказалась дочкой известного ученого-математика. Фото: Личный архив

Главная версия гибели двоих детей, которых родной отец нашел мертвыми 17 ноября в квартире на улице Тайнинской - убийство, которое совершила их мать. Личность женщины известна — это 25-летняя Анастасия Джантураева. Именно под этой фамилией она проходит в криминальных сводках. Однако известно, что это фамилия ее бывшего мужа, с которым она развелась за месяц до страшных событий. А вот девичья фамилия Анастасии - Натансон. «Комсомолке» удалось выяснить, что женщина, дочь известного ученого-математика Льва Натансона.

- Отец последние полгода с ней точно не общался. У них натянутые отношения были еще с момента ее замужества. Когда Настя привела в дом жениха-мигранта из Узбекистана, отец просто в шоке был, - рассказала «КП» подруга женщины, Наталья.

Сам ученый ситуацию с убийством дочерью внуков никак не комментирует.

Лев Натансон — математик, писатель и журналист. Он автор учебников по математике, а также серии книг об играх казино. Кроме того, он является заведующим лабораторией математической экспертизы азартных игр российской Лиги интеллектуальных игр. Как стало известно «КП», дочери он подарил трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Но жить в ней с мужем и детьми Анастасия просто не могла себе позволить.

- Они сдавали эту квартиру а сами ютились в съемных однушках на окраине города, - рассказала Наталья.

Напомним, поздно вечером, 17 ноября, 26-летний Тимур Джантураев вернулся домой к бывшей жене в съемную квартиру на улице Тайнинской, что на северо-западе Москвы. Дверь была незаперта и мужчина обнаружил мертвых сына и дочку в кровати. Мальчику было всего 2 годика, девочке 5 лет. Мама малышей, Анастасия Джантураева, в девичестве Натансон, пьяная в хлам, ничего не смогла объяснить. А когда приехали полицейские, у женщины случилась истерика, после которой ее увезли в психиатрическую клинику. Спустя сутки, 18 ноября, было установлено, что дети были задушены. В тот же день Анастасия признала вину. За двойное убийство ей грозит пожизненное лишение свободы. По одной из версий у женщины была послеродовая депрессия.19 ноября суд изберет ей меру пресечения. Следствие настаивает на аресте.

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В уме не укладывается, что должно произойти, чтобы родная мать вот так жестоко расправилась с собственными детьми. Напомним, поздно вечером 17 ноября 26-летний Ахмед* вернулся домой к бывшей жене в съемную квартиру на улице Тайнинской, что на северо-западе Москвы. Дверь была не заперта, и мужчина обнаружил мертвых сына и дочку в кровати. Диме* было всего 2 годика, Оле* - 5 лет. Мама малышей, пьяная в хлам, ничего не смогла объяснить. А когда приехали полицейские, у женщины случилась истерика, после которой ее увезли в психиатрическую клинику. Спустя сутки, 18 ноября, было установлено, что дети были задушены. В тот же день Мария признала вину (подробности)