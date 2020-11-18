Мальчика, который жил в хижине в лесу под Москвой, вернули отцу

Пока мальчику оформляли документы, отцу помогли найти работу и снять жилье. Фото: kseniya_mishonova @instagram

Похоже, в истории семилетнего мальчишки, который полгода жил в лесу под Балашихой, случился счастливый конец. Напомним, в последних числах октября чумазого ребенка заметили жители Подмосковного города. Тогда он рассказал казавшуюся дикой историю о том, что живет в хижине в лесу вместе с папой. И все это оказалось правдой.

Полицейские нашли ребенка в самодельной постройке прямо посреди леса. Малыша тогда увезли в больницу, потом в дом ребенка. И только позже выяснилось: в таких суровых условиях вместе с папой он оказался вынужденно. Отец, гражданин Узбекистана, после смерти жены потерял работу. Денег на аренду жилья не хватало, а вернуться на родину он не мог из-за пандемии и закрытых границ.

Лишать мужчину родительских прав не стали. Да и за что? Не на за бедность же! Наоборот, помогли. В среду, 18 ноября, ему вернули сына. Самым сложным было восстановить документы, которых у мальчика просто не было.

- У ребенка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади - анализ ДНК, сбор и восстановление документов , вынужденная разлука. Впереди - долгая, и надеемся, счастливая жизнь, - прокомментировала Ксения Мишонова детский омбудсмен Подмосковья.

Пока мальчику оформляли документы, отцу помогли найти работу и снять жилье. Правда, пока мужчина не решил, останется ли с сыном навсегда в России или все-таки после снятия ограничений вернется на родину.

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