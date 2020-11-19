Основателя знаменитого Duran Bar Илью Эстерова подозревают в повторной пьяной езде

Известный ресторатор и основатель знаменитого Duran Bar Илья Эстеров на днях попал в криминальные сводки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный ресторатор и основатель знаменитого Duran Bar Илья Эстеров на днях попал в криминальные сводки. Все случилось поздно вечером, 17 ноября, когда автомобиль Ильи остановили для проверки документов в районе Рублевского шоссе.

- Водитель, который находился в автомобиле «Лэнд Ровер», вызвал подозрения инспекторов ГИБДД. Были все основания полагать, что он либо пьян, либо под действием наркотических веществ. После этого ему предложили пройти экспертизу на наркотики и алкоголь,- сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Эстерова тут же пробили по базе, и выяснилось: он вообще не имел права садиться за руль. Полгода назад за пьяную езду его уже лишили водительского удостоверения.

Как стало известно «КП», на этот раз сдать анализы Эстеров согласился добровольно. Однако их результаты пока не готовы. Сам ресторатор историю никак не комментирует.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - пояснил источник «КП»

В зависимости от результатов анализа будет принято решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Кстати, за повторное нарушение ему грозит реальная уголовка: до двух лет колонии.

В последний раз в новости ресторатор попадал весной. В марте после поездки за границу он заразился коронавирусом. Но, к счастью, переболел в легкой форме. А спустя месяц инфоповодом стало закрытие его почти легендарного бара. С 29 апреля заведение не работает.

- Но это еще не конец, - комментировал закрытие Илья Эстеров.

Сейчас он работает над новым проектом. Название Duran bar давно на слуху у знатоков московской клубной жизни. Он известен концертами и вечеринками, выступлениями модных диджеев и гастролями барменов.