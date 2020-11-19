Ржаным хлебом не кормить, корм в воду не бросать: как правильно подкармливать птиц, чтобы не навредить им

Если вы хотите самостоятельно установить кормушку для птиц, делать это нужно на высоте 1,5 м от земли, подальше от дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением холодов у городских жителей обостряется тяга к спасению пернатых. И это, конечно, хорошо. Только часто такая помощь идет птицам наоборот во вред. Особенно водоплавающим. Наевшись черного хлеба, утка не в состоянии его переварить. Человек, скрошивший целую буханку, думает, что сделал доброе дело. В то время, как птица мучается из-за проблемы с пищеварением. Или даже умирает. Если бы водоплавающие различали полезную и вредную пищу, орнитологи бы так не грустили. А то ведь трескают всё подряд - от сдобы до всяких копченостей.

ИЗ-ЗА ИЗБЫТКА ПИЩИ ПЛОДЯТСЯ КРЫСЫ

Как сообщили «КП» в Мосприроде, начинать подкормку нужно в зимних условиях - в устоявшийся мороз и когда уже снега много. До этого птички и сами неплохо справляются. К тому же если их каждый день кормить с ложечки, природные инстинкты притупятся. И пернатые попросту разучатся добывать пищу. Зачем крякве напрягаться, если весь берег усыпан яствами? Она, как тот оранжевый кот из мультика, вальяжно лежит на берегу и кивает сородичам:

- Хлеба во! Овощей во!

В результате еще и ожирение, с которым не полетаешь. В общем, кошмар.

- Количество еды не должно быть избыточным, - подчеркивают в Мосприроде. - Ведь все несъеденные остатки привлекут серых крыс и это приведет к увеличению их популяции. Еще было бы хорошо, чтобы жители не бросали корм в воду. Это ведет к загрязнению водоемов пищевыми продуктами. Подкармливать нужно на специальных площадках, которые есть во всех парках (или просто на берегу у кромки воды).

Раз уж заговорили про уток, в сто сорок восьмой раз напомним - никакого черного хлеба. Во благо пойдут злаки, нежирный творог, небольшие подсушенные кусочки из белого хлеба, разваренная перловая каша. Можно прикупить на птичьем рынке специальный комбикорм для домашней птицы.

СИНИЧКАМ САЛО, ДЯТЛАМ - ЖЕЛУДИ

Дальше по пунктам, кому что полезно и вкусно.

Воробьи, щеглы, зеленушки - семена диких трав, семена подсолнечника, подсушенные крошки белого хлеба, овсяные хлопья.

Синицы - семена подсолнечника, несоленое сало.

Дятлы и сойки - орехи, желуди.

Снегири, дрозды, чижи, свиристели - сушеные ягоды рябины, сушеные ягоды боярышника.

ЧЕМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ

Ржаной хлеб, свежий белый хлеб, сдоба, всё жареное, соленое, перченое, копченое, миндаль, пшено.

ПРИШЛА ПОРА ВЕШАТЬ КОРМУШКИ

- Если вы хотите самостоятельно установить кормушку для птиц, делать это нужно на высоте 1,5 м от земли, подальше от дорог, - добавили «КП» в Мосприроде. - По конструкции кормушка для мелких лесных птиц должна быть закрытой с небольшим входом или открытой, но с дополнительными рейками, чтобы голуби или вороны не смогли подобраться к еде. На природных территориях развешивать кормушки можно начинать уже сейчас в ноябре. Не стоит заполнять их кормом слишком часто, чтобы птицы не отвыкли от самостоятельного поиска: приносите еду 1-2 раза в сутки в одно и то же время.

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