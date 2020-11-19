В 2021 году в Москве откроют 9 новых станции метро. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

В столичной подземке скоро появятся дополнительные удобные маршруты. До конца этого года запустят три новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) - «Мневники», «Карамышевская» и «Электрозаводская». А в 2021-м достроят ещё 9 станций сразу на трёх участках БКЛ.

"В следующем году мы откроем 4 станции юго-западного участка - "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и "Давыдково", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Ещё 3 станции разместятся на южном отрезке - "Калужская", "Зюзино" и "Улица Новаторов". Кроме того, запустим 2 станции западного участка - "Терехово" и "Кунцевская".

По его словам, открытие этих станций позволит запустить движение по половине Большого кольца от "Савеловской" до "Каховской".

"Другую часть кольца от "Мнёвников" до "Каховской" будем доделывать поэтапно и сроки запуска определятся позднее", - добавил заместитель мэра.

Напомним, Большое кольцо метро считается крупнейшим проектом в истории московского метростроения. Длина маршрута - около 70 километров. На БКЛ появится 31 станция. С них можно будет пересесть на радиальные линии подземки, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги. Полностью БКЛ планируют запустить в 2022 году.

При этом продолжается строительство других линий метро. После 2022 года начнут прокладывать Рублево-Архангельскую ветку.

"Сейчас готовим градостроительную документацию, утвердили трассировку и приступаем к сооружению переходных камер между станциями Большого кольца метро и будущей Рублево-Архангельской линии", - рассказал Андрей Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса сообщил, что эту линию могут запустить до 2027 года. Ветка пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского. В первую очередь на ней смогут ездить не только жители района Хорошево-Мневники, но и Рублево-Архангельского в районе Кунцево на западе города. На маршруте длиной почти 20 километров построят станции "Пресня", "Улица Народного Ополчения, "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кольцевую линию не остановят из-за строительства станции "Суворовская"

В скором времени на действующей Кольцевой линии метро начнут возводить новую станцию - "Суворовская".

"Это очень сложный проект, - сообщил Андрей Бочкарев. - Фактически нам предстоит построить станцию глубокого заложения на действующей линии. При этом работы не должны сказаться на движении поездов по действующей Кольцевой линии".

По его словам, сейчас прорабатывается проект для бесперебойного движения поездов по старому кольцу. "Есть разные решения, в том числе, возможно, потребуется строительство обходных тоннельных участков. Сейчас пока все в проработке", - объяснил заммэра.

Сроки строительства станции "Суворовская", как отметил Бочкарев, зависят именно от выбора инженерного решения.

Напомним, дополнительная станция появится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" на Кольцевой линии. Она станет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровского радиуса.