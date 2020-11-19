Собянин - волонтёрам: "Наше общество сдало тест на отзывчивость и человечность"

Мэр поблагодарил добровольцев и соцработников за помощь москвичам в пандемию. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Тверская, 9. Этот адрес Флагманского волонтерского штаба Москвы в центре столицы хорошо известен каждому, кто всегда готов поддержать нуждающихся в помощи. Принести домой больному лекарства, купить продукты одиноким пожилым людям, найти хозяина брошенному на улице котенку, сдать кровь на станции переливания. Все эти и многие другие добрые дела творят не волшебники, а обычные жители. В дни коронавируса добровольцев стало ещё больше.
"Уходящий год запомнится нам не только пандемией, но и тем, как наше общество сдало тест на отзывчивость и человечность, - сказал сегодня, 19 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в штабе с волонтерами и социальными работниками столицы. - Акция "Мы вместе" родилась весной и продолжается сегодня, помогая людям – прежде всего, людям старшего поколения, маломобильным – пережить сложные времена.
Спасибо волонтерам за внимание к нуждам москвичей. Спасибо социальным работникам, которые выдерживают большую дополнительную нагрузку. Все вместе вы – огромная сила добра".
ЧЕМ ПОМОГАЮТ
Весной 2020 года в столице стартовала акция помощи москвичам старше 65 лет, жителям с хроническими болезнями и другим людям, которые должны соблюдать домашний режим.
Летом после отмены режима самоизоляции ее временно приостановили и вновь запустили этой осенью с 28 сентября.
Социальные работники и волонтеры акции #МыВместе по заявке выполняют такие услуги:
- покупка и доставка лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости;
- выгул домашних животных;
- покупка и доставка корма для домашних животных;
- устройство домашнего животного;
- доставка твердого топлива для жилых и садовых домов;
- оформление соцвыплаты во время самоизоляции.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Чтобы получить помощь, москвичи на домашнем режиме могут обратиться на две горячие линии:
- акции #МыВместе +7 (800) 200-34-11;
- Комплекса соцразвития Москвы +7 (495) 870-45-09.
КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ
Желающие участвовать в акции #МыВместе могут зарегистрироваться на сайте мывместе.мосволонтер.рф и пройти дистанционное обучение на портале dobro.ru.
ЦИФРЫ
С начала акции волонтеры и соцработники выполнили порядка 600 тысяч заявок москвичей.
На помощь выезжают:
- более 1000 добровольцев;
- 7 тысяч социальных работников;
- сотрудники городских служб ЖКХ (например, для доставки дров).
К москвичам с подтвержденным диагнозом коронавируса приходят исключительно соцработники, имеющие антитела к ковиду.