Собянин - волонтёрам: "Наше общество сдало тест на отзывчивость и человечность"

Мэр поблагодарил добровольцев и соцработников за помощь москвичам в пандемию. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Тверская, 9. Этот адрес Флагманского волонтерского штаба Москвы в центре столицы хорошо известен каждому, кто всегда готов поддержать нуждающихся в помощи. Принести домой больному лекарства, купить продукты одиноким пожилым людям, найти хозяина брошенному на улице котенку, сдать кровь на станции переливания. Все эти и многие другие добрые дела творят не волшебники, а обычные жители. В дни коронавируса добровольцев стало ещё больше.

"Уходящий год запомнится нам не только пандемией, но и тем, как наше общество сдало тест на отзывчивость и человечность, - сказал сегодня, 19 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в штабе с волонтерами и социальными работниками столицы. - Акция "Мы вместе" родилась весной и продолжается сегодня, помогая людям – прежде всего, людям старшего поколения, маломобильным – пережить сложные времена.

Спасибо волонтерам за внимание к нуждам москвичей. Спасибо социальным работникам, которые выдерживают большую дополнительную нагрузку. Все вместе вы – огромная сила добра".

ЧЕМ ПОМОГАЮТ

Весной 2020 года в столице стартовала акция помощи москвичам старше 65 лет, жителям с хроническими болезнями и другим людям, которые должны соблюдать домашний режим.

Летом после отмены режима самоизоляции ее временно приостановили и вновь запустили этой осенью с 28 сентября.

Социальные работники и волонтеры акции #МыВместе по заявке выполняют такие услуги:

- покупка и доставка лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости;

- выгул домашних животных;

- покупка и доставка корма для домашних животных;

- устройство домашнего животного;

- доставка твердого топлива для жилых и садовых домов;

- оформление соцвыплаты во время самоизоляции.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Чтобы получить помощь, москвичи на домашнем режиме могут обратиться на две горячие линии:

- акции #МыВместе +7 (800) 200-34-11;

- Комплекса соцразвития Москвы +7 (495) 870-45-09.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ

Желающие участвовать в акции #МыВместе могут зарегистрироваться на сайте мывместе.мосволонтер.рф и пройти дистанционное обучение на портале dobro.ru.

ЦИФРЫ

С начала акции волонтеры и соцработники выполнили порядка 600 тысяч заявок москвичей.

На помощь выезжают:

- более 1000 добровольцев;

- 7 тысяч социальных работников;

- сотрудники городских служб ЖКХ (например, для доставки дров).

К москвичам с подтвержденным диагнозом коронавируса приходят исключительно соцработники, имеющие антитела к ковиду.