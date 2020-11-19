Москвичка напала с ножом на хозяйку съемной квартиры

Информацию о задержании подтверждают и в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жуткие страсти, как в киношных триллерах, разыгрались сегодня на Люблинской улице в Москве (это юго-восток города, район Марьино). На крыльце здешней «Пятерочки» молодая женщина кинулась с ножом на другую гражданку и успела нанести ей несколько ударов, пока очевидцы не закричали, что вызывают полицию. В дежурную часть о ЧП сообщили в 15:27.
- С места женщина с ножом сбежала, но ее удалось задержать по горячим следам патрульным, которые первыми приехали на вызов, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.
Информацию о задержании подтверждают и в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
- Потерпевшей оказывают медицинскую помощь. На месте работают сотрудники полиции. Назначена проверка, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.
По данным сайта kp.ru, у 36-летней Марии К. довольно сильные порезы обеих рук. Но ее жизни ничего не угрожает.
- По предварительной информации, женщины друг друга знают. У них давний конфликт, - говорит источник.
Как стало известно, женщина с ножом какое-то время снимала у пострадавшей квартиру. Но та попросила съехать. Якобы именно это и стало причиной ссоры.
Нападавшую сейчас допрашивают.