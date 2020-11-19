Гололёд и снегопад в Москве: По каким правилам обязаны чистить дворы и улицы

Сотрудник коммунальной службы во время уборки снега на Парящем мосту в парке `Зарядье`. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто там мечтал о первом настоящем снеге? Дождались! Москву отметелила вьюга и заморозил ледяной дождь. Коммунальщики заранее днём в среду, 18 ноября, начали поливать дороги реагентами и рассыпать мраморную крошку на тротуарах. На самых сложных участках МКАДа и в Новой Москве круглосуточно дежурят тягачи.

К утру четверга, 19 ноября, в некоторых районах столицы непогода превратила пешеходные дорожки в настоящий каток. Дворники продолжают чистить лёд около жилых домов, на подступах к станциям метро и остановкам, на тротуарах.

«Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - По прогнозу синоптиков, плохая погода сохранится в столице минимум до середины пятницы. Сегодня (в четверг, 19 ноября. - Прим.) в городе ожидаются местами небольшие осадки и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Жителям нужно быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними машины».

По его словам, ледяной дождь в этот раз не натворил большой беды в городе, как было в прежние годы.

«Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений, все системы работают в штатном режиме, без сбоев», - подчеркнул заместитель мэра.

По всему городу на скользких участках проводится выборочная противогололедная обработка. В ближайшие дни синоптики обещают снегопады и перепады температуры с переходами через ноль градусов. Для гололёда - идеальная картинка!

Мы узнали, по каким правилам обязаны чистить лёд и снег в городе - на улицах, тротуарах, во дворах жилых домов и на крышах зданий.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОКА ИДЁТ СНЕГОПАД

1. Четыре часа до начала осадков

В такой срок коммунальщикам должна прийти сводка от синоптиков о надвигающемся снегопаде.

2. Три часа

За это время все городские службы должны подготовиться к непогоде. Коммунальщики обязаны начать "вооружаться" сразу после того, как получат плохой прогноз. На самых опасных участках дорог запускают обработку противогололедными реагентами. Сюда входят крутые спуски и подъемы, набережные, мосты, эстакады, тоннели, перекрестки и автобусные остановки. Кроме того, снегоуборочную технику приводят в полную готовность.

Все то же самое должны проделать ещё быстрее, а именно за 1 час, службы, занятые уборкой на МКАДе, транспортных развязках и основных магистралях.

Если снег пошёл и валит, и валит без остановки, то через три часа дороги снова поливают реагентами.

3. Каждые четыре часа

С такими перерывами во время затяжного снегопада обязана выезжать на дороги уборочная техника. В обычную погоду спецтехника чистит город три раза в сутки.

С проезжей части снег сдвигают в сугробы на обочинах. Такие валы не должны быть выше 1 метра и шире 1,5 метра. Снежные «горки» нельзя оставлять:

- на пересечениях улиц;

-ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от посадочных площадок общественного транспорта;

- на тротуарах.

4. Каждые три часа

Так должны убирать снег и лёд на тротуарах во дворах и на площадках возле подъездов жилых домов в сильный снегопад. А в хорошую погоду двор зимой положено чистить раз в сутки.

5. Не более 24 часов

За это время коммунальщики обязаны убрать выросшие сугробы. В первую очередь их начинают вывозить сразу после снегопада в таких местах:

- на оживленных участках – крупные универмаги, рынки, театры, школы, поликлиники и так далее;

- около станций метро;

- на остановках общественного транспорта;

- около въездов в приемные отделения больниц и станций скорой помощи;

- на пешеходных переходах.

6. От двух до девяти дней

Такой срок даётся в среднем на уборку после "отключения" снегопада. В зависимости от последствий непогоды и статуса дороги сугробы с городских улиц должны вывозить так:

При выпавшем снеге до 6 сантиметров

- Не более 2 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения машин.

- Не более 4 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения; городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

При выпавшем снеге до 10 сантиметров

- Не более 4 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения машин.

- Не более 6 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения.

- Не более 9 дней – вывоз с городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

Во всех случаях на каждые дополнительные 5 сантиметров снега прибавляется 1 день для вывоза сугробов.

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

Во время зимней уборки в Москве дается:

5 часов

- на обработку реагентами – тротуаров на дорогах районного значения и небольших дорогах, магистралях и крупных проспектах, МКАДе, ТТК, Садовом и Бульварном кольцах; проезжей части на городских дорогах и МКАДе;

- на подметание проезжей части – на городских дорогах и МКАДе. Снег должны убирать после выпадения каждых 5 сантиметров осадков;

- на очистку дорог от снежного наката и наледи - на магистралях и крупных проспектах накат обязаны вычистить полностью;

- на уборку снежного наката с тротуаров – на магистралях и крупных проспектах, МКАДе, ТТК, Садовом и Бульварном кольцах.

12 часов

- на уборку снежного наката с тротуаров - на дорогах районного значения и небольших дорогах.

16 часов

- на сгребание снежных валов - на обочинах дорог.

24 часа

- на очистку обочин от снега – на всех дорогах.

КТО ПРИНИМАЕТ ЖАЛОБЫ

На плохую уборку во время гололёда и снегопада можно пожаловаться любым удобным способом:

1. По телефону

- на дворы и крыши - в свою управляющую компанию, ТСЖ, собственнику или балансодержателю участка или здания. Адрес и телефоны УК напечатаны на квартирной платежке, на стендах с информацией в подъездах и на портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru). По этой же теме сообщения принимают в районном «Жилищнике». Контакты - на сайте Департамента ЖКХ Москвы;

- на дворы, крыши и дороги - на «горячие линии» управы своего района и префектуры своего округа. Номера опубликованы на их сайтах и на портале мэра Москвы в разделе «Территориальное устройство»;

- на дворы, крыши, дороги, тротуары - на «горячую линию» Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) - (499) 264-96-81, пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. - 8.00 - 15.45. Или владельцу, балансодержателю участка или здания;

- на дороги, остановки наземки, обособленные трамвайные пути, участки в радиусе пяти метров от подуличных переходов и вестибюлей метро, входы на станции и платформы на МЦК - в контакт-центр «Московский транспорт» ежедневно с 8.00 до 20.00 по номерам (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) – в случае задержки транспорта из-за плохой погоды;

- на участки возле заправок, торговых и офисных центров - собственнику, балансодержателю участка или здания;

- на все городские территории - в единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77 (круглосуточно).

2. Через электронную приемную

- на дворы, дороги, тротуары, парки - на портал «Наш город», прикрепив к своему сообщению фотографию и краткое описание проблемы. Например, гололед около дома или метро, слишком много реагентов на улице, сосульки над пешеходной дорожкой, неубранный снег на дорогах или остановке. Все должны исправить в срок не позже восьми рабочих дней;

- на дворы, крыши и дороги - на сайте управы своего района и префектуры своего округа;

- дворы, крыши, дороги, тротуары - на сайте Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ);

- на все городские территории - в разделе "Электронная приёмная правительства Москвы"

Здесь нужно выбрать из списка департамент или комитет по теме вашего сообщения. Если затрудняетесь с конкретным департаментом, то просто отсылайте письмо с пометкой «В правительство Москвы».