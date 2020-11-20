Мир в дни пандемии: Локдаун в Греции, огромные штрафы в Ирландии и дистант в Италии

Житель Вены проходит мимо закрывшегося из-за мер карантина магазина. Фото: REUTERS

Во всем мире вновь обострилась ситуация с коронавирусом. Заражённых в разных странах с каждым днём все больше. Ограничения из-за пандемии - все жёстче. Страны, особенно в Европе, вынуждены применять крайние меры (см. «А как у них»). Только так сегодня можно замедлить наступление вируса.

Москва тоже борется с опасной инфекцией всеми возможными способами. При этом в столице далеко не самые драконовские ограничения в сравнении с зарубежными странами и городами. Город продолжает жить, работать, отдыхать на прогулках в парках, открыты офисы и рестораны, ездит транспорт. Достаточно лишь придерживаться простых правил - носить маску и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, сократить личные контакты.

ОФИС И УЧЕБА НА УДАЛЕНКЕ

Столичные власти делают все, чтобы избежать локдауна и не перегрузить систему здравоохранения. В офисах уменьшили количество работников на 30 процентов. В публичных местах вроде магазинов, кафе, развлекательных заведений запустили QR-коды для борьбы с дальнейшими заражениями среди посетителей. Пожилых людей и хроников попросили оставаться дома. Работающим жителям предложили трудиться на удаленке. А школьники и студенты продолжают осваивать науки на дистанционном обучении. Все это уже позволяет сдерживать распространение вируса. К примеру, еженедельная заболеваемость в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась с 4 октября более чем в два раза. Это не коснулось только одной категории - учеников средней и старшей школы. У них заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября. Московские ограничения, пусть не такие жёсткие, как в других крупных городах, помогают справляться с пандемией.

В Испании пассажирам общественного транспорта теперь следует не только носить маску, но и помалкивать. Фото: REUTERS

ЕДЕШЬ В АВТОБУСЕ - МОЛЧИ

В европейских городах во многих странах не только действует локдаун, но ещё и собственные антиковидные правила. Спасаются от заразы, как могут. Например, в Испании пассажирам общественного транспорта рекомендовали не разговаривать в пути, чтобы снизить риск заражения вирусом. В Индии на всемирно известном празднике Дивали запретили запускать салюты и другую пиротехнику. Этим попытались избежать ухудшения качества воздуха и связанной с ним вспышки опасной инфекции. А в Хорватии во всех заведениях общепита на одного гостя должны выделять строго 4 квадратных метра площади.

Гуляния на Новый год тоже оказались под запретом. В Бельгии отменили рождественские ярмарки, в Польше - вообще все массовые новогодние празднования. На шоппинг в некоторых странах, например, в Италии нельзя ходить в выходные и праздники. Даже такие приятные семейные события, как свадьбы, запрещено проводить в Великобритании. Список неожиданных ограничений в разных странах можно ещё продолжать. Москва действует намного удобнее для горожан, избирательнее и в то же время чётко контролирует исполнение всех мер. Только это может остановить пандемию.

А КАК У НИХ

Эти меры действуют сегодня в разных государствах

1. Комендантский час ночью

Австрия, Италия, Великобритания, Испания, Чехия и др.

2. Локдаун (запрет на выход из дома, кроме покупок в магазине, аптеке, приема у врача и выгула собак)

Греция, Франция, Великобритания, Словения, Ирландия (за проведение домашней вечеринки штраф 1 тысяча евро)

3. Дистанционное обучение в школах и университетах

Австрия (в школах - только старшие классы), Италия, Дания, США (штат Нью-Йорк) и др.

4. Удаленный режим работы для сотрудников

Бельгия, Кипр, Франция, Нидерланды

5. Временно закрыт общепит (кроме обслуживания на вынос)

Австрия, Германия, Испания, Дания, Франция, Великобритания, Канада, США (штат Нью-Йорк) и др.

6. Запрет на работу торговли

Бельгия, Франция, Великобритания, Польша, Канада, Ирландия, США (штат Нью-Йорк) и др.

7. Ограничения на работу клубов

Германия, Франция, Великобритания, Канада, Чехия

8. Запрет на работу культурных и спортивных учреждений

Австрия, Бельгия, Германия, Польша, Нидерланды, Франция, Чехия, Канада, Хорватия и др.

9. Ограничения на работу отелей (запрет принимать туристов, кроме тех, кто находится в деловой поездке)

Австрия, Венгрия, Германия, Польша, Великобритания

10. Ограничения на частные встречи и собрания

Австрия, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Польша, Кипр

11. Рекомендации избегать туристических поездок

Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Словения, Чехия, США (штат Нью-Йорк), Канада, Хорватия и др.

СРАВНИМ

Вашингтон продлил режим ЧС, Берлин носит маски на улицах

В крупных городах мира от коронавируса защищаются с помощью таких правил:

- Париж - комендантский час с 21.00 до 6.00, запрет на продажу алкоголя после 22.00, закрыты бары и клубы.

- Вашингтон - режим ЧС продлён до конца этого года.

- Милан - по ночам улицы контролируют усиленные патрули.

- Барселона - временный запрет на поездки жителей в другие регионы страны, кроме особых случаев; лимит в 30% на заполняемость посетителями торгово-развлекательных центров, кинотеатров, спортзалов и детских игровых зон.

- Берлин - обязательное ношение маски на центральных улицах города и площадях; комендантский час с 23.00 до 6.00; ограничение количества посетителей в помещениях до 300 человек на конференциях, ярмарках и спортивных мероприятиях, на открытом воздухе - до 500.

- Москва - лимит в 25% на максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах; запрет на работу ресторанов, баров и кафе с 23.00 до 6.00; обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах - транспорте, магазинах, культурных учреждениях, поликлиниках.