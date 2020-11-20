Среди заражённых COVID детей более половины - старшеклассники

В столице продлено дистанционное обучение для учащихся старших классов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус наступает. В столице с каждым днём растут цифры по заболевшим. За прошлую неделю была выявлена 41 тысяча новых случаев – в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина дистанционка для учащихся 6 - 11 классов продлилась еще на две недели - до 6 декабря. Последний месяц количество заболевших старшеклассников находится примерно на одном уровне – 1,5 - 2,2 тысячи случаев в неделю. Цифры держатся и в основной группе риска - не более 5 - 6 тысяч случаев в неделю среди москвичей старше 65 лет. То есть дистанционное обучение срабатывает против коронавируса. Школьники меньше заражаются сами и реже передают инфекцию своим пожилым родственникам.

МАЛЕНЬКИЕ, НО БОЛЕЮТ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Врачи отмечают, что если бы среди учащихся 6 - 11 классов болезнь распространялась с такой же скоростью, как и у людей других возрастов, то сейчас зараженных было бы примерно на пять тысяч человек больше. А заболевших учеников насчитывалось бы почти семь тысяч. В итоге общая статистика инфекции в Москве выросла бы на 12 процентов.

«К моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней, - рассказал на «круглом столе» в Общественной палате Москвы главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов. - При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия. Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы это тяжело не давалось и школьникам, и их родителям. Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники, и превалируют с наиболее тяжелым течением заболевания - болеют «по-взрослому».

Свободных коек в стационарах столицы пока хватает. Но зачем доводить ситуацию до переполненных больниц? Медицине тоже нелегко выдерживать нагрузки много месяцев подряд.

«Негативные эмоции родителей в отношении дистанта понятны, но давайте посмотрим на другую сторону - 212 реанимационных больных, более 40 - на ИВЛ, - главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко привёл данные по своим пациентам на 13 ноября. - Как это связано с детьми? Дети являются немыми переносчиками».

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева, исследование 280 случаев, выявленных с 1 июня по 21 октября, показало, что 17 процентов заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ ВМЕСТЕ

Многих сегодня волнует, не заменит ли дистанционка полностью очное образование.

«Мы относимся к дистанционной форме так же, как любой здравомыслящий человек, как любой профессионал, как и президент нашей страны, который многократно говорил, что это лишь инструмент, - сказал на «круглом столе» Антон Молев, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы. - Нет людей, которые бы хотели перевести школьников полностью на дистанционку. Мы выбираем между очным образованием и здоровьем детей».

Хотя родители спорят насчёт онлайн-обучения, но все сходятся в одном - необходимые знания у детей должны быть.

«Мы можем винить школу или кого угодно, но мы, родители, должны способствовать тому, чтобы наши дети получили достойное образование в рамках тех вынужденных мер, которые сейчас принимаются», - сказала Ирина Акопян, блогер, основатель сообщества для матерей «Мама клаб».

«Родители заслуживают отдельных слов благодарности, - отметила Мария Лазутова, председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы. - Ведь не секрет, что до дистанта они в полной мере не представляли методику цифрового обучения. В пандемию формировалось взаимное педагогическое и родительское сообщество».

ЦИФРЫ

- 34 790 случаев COVID-19 у детей выявлено в пандемию в Москве. Это 7,6% от общего числа заболевших.

- 65% из всех зараженных детей - ученики 6 - 11 классов.

- 1 908 детей с коронавирусом попали в больницы. Из них 92,5% - со средне-тяжелой формой, 4,3% - с тяжелой.

По данным Департамента здравоохранения столицы на 7 ноября 2020 года.