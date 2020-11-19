Басманный суд арестовал зампреда Правительства Московской области Дмитрия Куракина

Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Москве арестован на два месяца заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин. Такое решение вынесли сегодня в Басманном суде. Как сообщили в пресс-службе суда, 50-летнего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что эпизод, которым заинтересовались в следствии, произошел еще в период, когда Куракин работал в Министерстве обороны России - в ведомстве он возглавлял департамент имущественных отношений.

Вместе с Дмитрием Куракиным по делу проходят еще два человека - Максим Ан и Владислав Холодков.

- В отношении Куракина, Ана и Холодкова избрана мера пресечения в виде взятия под стражу на два месяца, до 17 января 2021 года, - рассказала журналистам пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По словам Софинской, защита всех трех фигурантов дела просила суд избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом - например, домашний арест или ограничение действия, однако им было отказано.

Тем временем, адвокат Куракина Ольга Татаренкова сообщила, что ее подзащитный вину не признает.

- Мы будем подавать жалобу на решение, которое вынес сегодня Басманный суд, - заявила адвокатесса. - Мы считаем, что в суде происходит произвол. Вина моего подзащитного ничем не доказана.

Стоит отметить, что на пост зампреда Правительства Подмосковья Дмитрий Куракин был назначен в 2018 году. В Министерстве обороны России он работал с 2012 по 2017 годы.