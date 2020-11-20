Сергей Собянин: Победа над пандемией COVID-19 близка

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Победа над пандемией коронавируса близка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

- Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача, - написал мэр столицы.

Столичные врачи сейчас преданы своему делу - они совершают настоящий профессиональный подвиг. Сейчас все усилия направлены на борьбу с коронавирусом, но при этом в городе не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году.

Ремонт первых 11 зданий практически завершен Фото: Из материалов пресс-службы

- Всего в эту программу включено 135 зданий. Большинство из них были построены 40-60 лет назад и объективно не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения. Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации – это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование, - рассказал Сергей Собянин.

Ремонт первых 11 зданий практически завершен. В каждой больнице теперь есть:

- открытая регистратура – «реcепшн»,

- фирменный дизайн с оригинальными светильниками на потолке,

- широкие, максимально светлые коридоры,

- зоны отдыха и ожидания приема с удобными диванами,

- уютные комнаты отдыха для врачей,

- бассейны и места для колясок в детских поликлиниках.

В столице в 2023 году планируют отремонтировать 135 городских поликлиник, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин - волонтёрам: "Наше общество сдало тест на отзывчивость и человечность"

Мэр поблагодарил добровольцев и соцработников за помощь москвичам в пандемию (подробности)