10 мест в столице, которые преобразил московский транспорт

Территория спорткомплекса «Лужники». Фото: mos.ru

Строительство метро и дорог идет с опережающими темпами. Уже сейчас программа удвоения метро выполнена на 65 процентов, а к 2025 году 90 процентов москвичей получат общественный транспорт в пешеходной доступности от дома и работы. Благодаря активному строительству дорог и развязок в столице сократилось количество пробок. А значит, многие районы Москвы стали ближе и привлекательнее для населения. Из нашей подборки вы узнаете, жизнь каких территорий столицы стала лучше с приходом транспорта.

Территория производственной зоны ЗИЛ

Еще каких-то восемь лет назад территория, некогда принадлежавшая одному из крупнейших заводов страны по производству автомобилей, напоминала кадры из фильма ужасов: опустевшие производственные площадки, полуразрушенные цеха и сооружения. И все это недалеко от центра столицы. В 2012 году правительством Москвы было принято решение о реновации депрессивной территории и создании на ее месте качественно нового района мегаполиса с парками, жильем, рабочими местами и объектами социальной инфраструктуры. Не забыли и о транспортной доступности: в 2015 году на территории бывшей промзоны открыли станцию метро «Технопарк», а через год здесь появились две станции МЦК – «Автозаводская» и «ЗИЛ. На базе последней создан крупный ТПУ, сейчас строится второй терминал для выхода пассажиров к парку «Тюфелева роща».

Транспортную и пешеходную доступности строящихся жилых и общественных комплексов также обеспечивают новые дороги длиной порядка 35 км. Их ввод сделал возможным движение транспорта от набережной Марка Шагала до станции метро «Технопарк» Замоскворецкой линии, объединив в единую транспортную систему Третье транспортное кольцо (ТТК), ТПУ «ЗИЛ» и станцию метро «Технопарк». Таким образом, появилась связанность северной, южной и западной частей территории бывшего автозавода. Также построен надземный пешеходный переход через проспект Андропова в районе станции метро «Технопарк», который связал новый район с парком «Остров Мечты» в Нагатинской пойме. А совсем скоро добраться до ЗИЛа можно будет и на речном трамвайчике: в рамках благоустройства набережной Марка Шагала здесь будет организован причал для речных судов.

Территория производственной зоны . Фото: mos.ru

2. Промзона «Тушинский аэродром»

Развитие территории бывшего Тушинского аэродрома направлено на создание комфортной многофункциональной городской среды. Ранее здесь построили стадион «Открытие Арена», а для обеспечения транспортной доступности района в 2014 году открыли станцию метро «Спартак».

В ближайших планах Стройкомплекса – развитие набережной Москвы – реки на участке от МКАД до Строгинского шоссе. Там планируется строительство пешеходного моста, который свяжет район с территорией Покровское-Стрешнево, благодаря чему доступ к крупнейшему природному парку в Строгино получат больше людей.

Промзона «Тушинский аэродром». Фото: mos.ru

3. Нагатинская пойма

В октябре 2013 года был утвержден проект планировки еще одной многофункциональной промышленной зоны – района Нагатинская пойма на юге Москвы. В последние годы в районе реализовали несколько крупных проектов, которые значительно улучшили транспортную доступность Нагатинской поймы. Так, в непосредственной близости от Нагатинского Затона в конце 2015 года открыли станцию Замоскворецкой линии метро «Технопарк». В 2019 году от «Технопарка» через проспект Андропова был построен надземный пешеходный переход с траволаторами. Через него москвичам будет удобно попасть в район и в тематический парк «Остров мечты».

В декабре 2019 года открыли движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон. Он связал Нагатинскую пойму с районами Печатники и Южнопортовый, а также сделал более доступным «Остров мечты».

Скоро здесь появятся еще две станции метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Первая расположится на пересечении улицы Коломенской с Кленовым бульваром, вторая — в начале Коломенской улицы.

Также планируется построить пешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Он соединит жилые кварталы на улицах Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро.

Нагатинская пойма. Фото: mos.ru

4. Территория спорткомплекса «Лужники»

Строительство большого спортивного кластера на территории олимпийского комплекса «Лужники» началось в 2013 году. К чемпионату мира по футболу 2018 года была реконструирована Большая спортивная арена, на которой состоялся финальный матч турнира. Также были построены Дворец водных видов спорта и дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Территория стадиона «Лужники» и по сей день продолжается активно обновляться и застраиваться: в ближайшие годы здесь появятся ледовый дворец «Кристалл», всесезонный теннисный центр, международный дворец единоборств и универсальный спортивный зал «Дружба». Обеспечивает транспортную доступность стадиона «Лужники» одноименная станция Московского центрального кольца, движение по которому запустили в 2016 году, а также станция метро «Спортивная», где к чемпионату мира 2018 года провели капитальный ремонт вестибюля и замену эскалаторов. Кроме того, была реконструирована набережная Москвы – реки, общая протяженности активной зоны которой составляет 2,9 км. А в 2018 году «Лужники» и Воробьевы горы соединил новый для Москвы вид транспорта – канатная дорога.

Территория спорткомплекса «Лужники». Фото: mos.ru

5. Западный административный округ

В августе 2018 года в Москве открылись сразу семь новых станций метро – длиннее стала «желтая» линия подземки. Новый 15-километровый участок и станции – «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» – осчастливили 600 тысяч москвичей. Речь идет о четырех районах: Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино.

Раньше жители районов, отрезанных от метро, вынуждены были стоять в пробках и проводить в общественном транспорте по 3-4 часа в день. Так было с теми, кто живет недалеко от «Раменок». Теперь для обитателей районо Солнцево, Ново-Переделкино и поселения Внуковское временные затраты на поездку сократятся на 20-30 минут.

Автомобилистам тоже стало проще: открытие вылетной магистрали проспект Генерала Дорохова позволило улучшить транспортную доступность инновационного центра «Сколково», районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом, а также снизил нагрузку на другие магистрали.

Западный административный округ. Фото: mos.ru

6. Юго-Восточный административный округ

Наконец перестали стоять в пробках и жители районов Выхино-Жулебино, Текстильщики и других, находящихся на Юго-востоке столицы. Для того, чтобы обеспечить транспортную доступность подземки, метростроевцы сначала продлили «Таганско-Краснопресненскую» линию до Котельников, а затем открыли новую линию – «Некрасовскую» - протянувшуюся до самых Люберец.

Пользоваться общественным транспортом теперь стало проще: раньше, чтобы добраться до ближайшей станции метро, москвичам из юго-восточных районов, с учетом пробок, приходилось проводить в общественном транспорте часы. С появлением «Некрасовской» линии дальность подвоза и время в пути сократились: теперь пассажиры смогут экономить на поездках в среднем 15-20 минут.

Благодаря развитию метро, улучшилась и дорожная ситуация. Пассажиры маршруток и авто пересели на подземный транспорт, разгрузив тем самым Рязанский и Волгоградский проспекты, являющиеся одними из самых загруженных магистралей столицы. Кроме того, сейчас активно строится новая шестиполосная вылетная магистраль, которая пройдет от Третьего транспортного кольца до развязки МКАД-Бесединское шоссе.

Юго-Восточный административный округ. Фото: mos.ru

7. Восточный административный округ

Улучшилась транспортная доступность и в Восточном административном округе столицы. Уже в конце этого года будет введена в эксплуатацию станция метро «Электрозаводская», которая станет центром нового транспортно-пересадочного узла. Здесь пассажиры смогут пересаживаться с «синей» линии метро на электрички Казанского направления железной дороги, а также на поезда третьего Московского центрального диаметра. Сейчас активными темпами строится северо-восточный участок Большой кольцевой линии, на котором будут находиться семь станций метрополитена. Три из них – «Авиамоторная», «Нижегородская» и «Лефортово» уже запущены. Полноценный запуск БКЛ намечен на 2022 год: с ее появлением участком и его станциями смогут воспользоваться почти миллион жителей минимум 12 столичных районов, в том числе жители трех районов Восточного административного округа – «Сокольников», «Соколиной Горы» и «Косино-Ухтомского».

Открытие в мае 2017 года движения по новому участку Северо-Восточной хорды в районе Метрогородок значительно облегчило движение на Щелковском и Открытом шоссе, а главное – улучшило транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тысяч человек. Кроме того, в планах Стройкомплекса – возведение участка Тагильской улицы, которая соединит Метрогородок с районом Гольяново.

Восточный административный округ. Фото: mos.ru

8. Новая Москва

Новый транспортный каркас создается строителями на территориях Новой Москвы. За семь лет на присоединенных территориях протянули более 250 километров новых магистралей. В ближайшие 3,5 года построят еще столько же. Только за последние месяцы в ТиНАО открыли 50 километров новых дорог, которые позволят разгрузить Киевское и Калужское шоссе. Новые трассы помогут запустить больше общественного транспорта, благодаря чему местные жители смогут быстрее доехать до метро.

К слову, о подземке: до присоединения к Москве на новых территориях не было метро, теперь есть 8 станций, что позволило сэкономить время в поездках до одного часа. В 2016 году введены в эксплуатацию «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 году открыты «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» красной ветки. Калининско-Солнцевскую линию продлевают до аэропорта Внуково. Строится Коммунарская линия от станции «Улица Новаторов» до «Бачуринской». До 2035 года планируется построить 72 км линий метро, 33 станции и четыре электродепо.

Новая Москва. Фото: mos.ru

9. Северный Административный округ

Строительство Люблинско-Дмитровской линии стало настоящим спасением для жителей северных районов Москвы. Такие районы, как Марфино и Бутырский были просто отрезаны от города железными дорогами. Жителям было сложно добираться до центра и вообще выбираться из города на общественном транспорте. В 2016 году там открылись сразу три станции «Фонвизинская», «Бутырская» и «Петровско-Разумовская». В марте 2018 года ветка «выросла» еще на три станции: открылись «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная». В итоге пользоваться ими могут жители 9 районов Москвы, а это 450 тысяч человек, которые теперь живут в шаговой доступности от станций метро.

На базе «Селигерской» в будущем появится транспортно-пересадочный узел с подземными пешеходными переходами, которые будут совмещены с вестибюлями метро, с конечной остановкой общественного транспорта и многоэтажной парковкой на автостанции. Рядом будет стоянка такси и многофункциональный комплекс.

Люблинско-Дмитровская линия метро будет и дальше расти наверх — на очереди станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Их открытие снизит нагрузку на Дмитровское шоссе, а метро станет доступнее жителям Дмитровского района, Восточного Дергунино, Бескудниковского и Лианозово, где живет 170 тысяч человек. Через пять лет «салатовая» линия придет в поселок Северный, где появится станция «Физтех» рядом со строящимся комплексом Московского физико-технического института.

Северный Административный округ. Фото: mos.ru

10. Хорошёво-Мнёвники

Улучшилась транспортная доступность одного из крупнейших районов Москвы – Хорошёво-Мневники. В конце прошлого года в Нижних Мнёвниках был построен уникальный балочный мост, входящий в состав Северо-Западной хорды. Его возведение улучшило транспортную ситуацию в районах Хорошёво-Мнёвники, Крылатское, Кунцево, Можайский и Очаково-Матвеевское. В сентябре 2020 года в районе завершилось строительство проектируемых проездов, что существенно улучшило пешеходную доступность Хорошёво-Мнёвников.

Сейчас в районе нет ни одной станции метро, но уже к концу этого года будут введены в эксплуатацию станции «Мнёвники» и «Карамышевская» Большой кольцевой линии. В следующем году планируется достроить транспортно-пересадочный узел «Мнёвники», которым будут пользоваться 7, 2 тысяч человек.