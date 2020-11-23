«Елка добра»: «Слата» запускает благотворительную акцию

Фото: ООО «Маяк»

Новогодние елки, украшенные открытками с пожеланиями Деду Морозу от тысяч ребят из детских домов Иркутской области, появятся в 50 супермаркетах «Слата».

С 19 ноября по 20 декабря 2020 года любой желающий сможет взять с елки открытку и стать для одного из детей персональным новогодним волшебником, купив подарок и передав его в «Слату». Цель такой акции - помочь воспитанникам детдомов поверить в чудеса.

Проводится акция при поддержке Иркутского областного отделения Российского детского фонда.

- В этом году мы, к сожалению, не можем пригласить детей на сказочные спектакли в иркутские театры, но приложим все усилия, чтобы как можно большее количество ребят получило сладкие подарки и добрые пожелания. Надеюсь, что к акции «Елка добра» присоединятся многие покупатели торговой сети «Слата». Это очень важно, потому что в канун Нового года дети всегда ждут чуда, - отметила председатель регионального отделения Российского детского фонда Галина Родина и выразила признательность компании «Слата» за решение организовать благотворительную акцию.

Как отметила Яна Абалымова, руководитель пресс-службы ГК «Слата», компания на протяжении 18 лет оказывает помощь особо нуждающимся и малоимущим, работает с благотворительными фондами, общественными организациями и школами-интернатами.

- Дополнительно в этом году совместно с движением #МЫВМЕСТЕ «Слата» установила в супермаркетах «Тележки добра». Семьи, которые оказались в трудном положении, могли получить продуктовые наборы. Также мы поддержали «Службу крови 38» в запуске стимулирующей акции для привлечения доноров тромбоцитов и передали 100 подарков для людей, которые сдают кровь. В октябре компания присоединилась к акции в поддержку медицинских работников: горячие обеды, упакованные в одноразовые контейнеры, доставляются прямо к дверям больниц, - сообщила Яна Абалымова.