Убийцей 14-летней школьницы оказался её парень

Личность главного подозреваемого в убийстве школьницы уже установлена.

Раскрыть убийство 14-летней школьницы, тело которой 20 ноября в квартире на Можайском шоссе нашёл сосед, удалось по горячим следам. Точнее, сам убийца в криминальные сводки попал еще до того, как стало известно о смерти девушки. Накануне ночью его нашли мертвым около многоэтажки, в которой школьница жила с бабушкой.

- По версии следствия, 17-летний молодой человек совершил убийство своей знакомой , после чего свел счеты с жизнью, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Его личность уже установлена. Юноша учился в колледже. С убитой они познакомились в общей компании. По предварительным данным, несколько недель у них был роман. Однако, что произошло в ночь убийства, пока непонятно.

Тело погибшей со множеством ножевых ранений направлено на экспертизу. В том числе она установит, был ли факт изнасилования.

- Из друзей никто не знал про этого парня. Они скрывали свои отношения, - рассказала "КП" подруга погибшей Ольга Гончарова.

Напомним, погибшая школьница жила с бабушкой. Мама девочки умерла, а отец жил с новой семьёй в другом городе.

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Открытая дверь в многоэтажке на Можайском шоссе днем в пятницу, 20 ноября, привлекла внимание соседей. Один из них решил проверить, все ли в порядке, и зашел внутрь. Спустя секунду мужчина выбежал на лестничную клетку с криками: «вызовите полицию». В квартире он нашел тело 14-летней школьницы. Девочка была абсолютно голой (подробности)