В центре Москвы сорвался кран с рабочим и упал на соседний дом

В Хамовниках на Саввинской набережной рухнула часть конструкции подъемного крана, причем вместе с рабочим. Фото: Shutterstock

В Хамовниках на Саввинской набережной рухнула часть конструкции подъемного крана, причем вместе с рабочим. Это произошло утром 22 ноября.

Свалившийся с большой высоты механизм повредил соседнюю двухэтажку, задев крышу с карнизом и стену. Жители этого дома услышали сильный грохот и начали звонить в оперативные службы. Хотя в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что в их ведомство за помощью никто не обращался. Информация о погибшем рабочем проверяется.

К сожалению, подобные ЧП на стройке случаются с печальной периодичностью. В прошлом году часть башенного крана обрушилась на Проспекте Мира (крановщик чудом выжил). В январе 2020-го стрела строительного крана придавила рабочего. Это случилось в Гранатном переулке во время демонтажа одной из секций конструкции. Пострадавшего крановщика вытащили спасатели. Еще ранее башенная громадина завалилась в Люберцах, причем не из-за действий строителей, а от ветра. Его скорость в тот день была 28 м/с. Никто не пострадал.

По словам специалистов, чаще всего такие обрушения происходят из-за устаревшей техники, отработавшей свой ресурс. К сожалению, случается, что и рабочие нарушают технику безопасности и должностные инструкции.