На юге Москвы горит склад - Варшавское шоссе утонуло в дыму

Варшавское шоссе утонуло в дыму Фото: Кадр видео

В 14.40 по московскому времени на дежурный пульт МЧС поступил сигнал о возгорании на Варшавском шоссе. Примерно в это же время в соцсетях начали появляться фотографии и видео с места событий. На них видно, как клубы серого густого дыма окутывают и проезжую часть, и близлежащие дома. Точный адрес загоревшегося склада - Варшавское шоссе, дом 26 сооружение 12. На место выехали и сейчас работают пожарные отряды.

- По прибытии они нашли очаг пожара, а именно подвальное помещение на минус первом этаже складского здания, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе столичного управления МЧС. - Именно оттуда наблюдается выход дыма. Что загорелось и какова площадь пожара, пока выясняется. Как и то, есть ли пострадавшие. На данный момент информации о них не поступало. По предварительным данным, людей в здании не было.

Заметим, что в ста метрах от пылающего корпуса находится автозаправка. Но угроза того, что огонь перекинется на опасный объект, маловероятна, так как между источником пожара и шлангами с бензином расположено еще одно здание.